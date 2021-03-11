美國參議院外交委員會通過任命資深外交官雪蔓（Wendy Sherman）出任副國務卿。雪蔓視中國為挑戰，認為美國須與中國競爭，並應在南海與人權上對抗中國。她又承諾會對負責打壓香港民主人權的中國官員實施制裁。

委員會在審議任命時，雖然有部分議員因雪蔓曾是2015年伊朗核子協議主要談判代表而反對她出任副國務卿，但委員會最終仍以14比8的票數通過提名。

雪蔓在人事聽證會上說明她的對華立場。她說，共和民主兩黨都認同中國是美國一大挑戰，美國必須與之競爭並勝出，包括確保中國無法入侵美國網絡、無法竊取美國商業機密、美方必要時也須在南海和人權議題上挑戰並對抗中國。但她也認為美中需要在小部分領域合作，包含全球衞生，但要從取得武漢肺炎疫情真相做起。對於香港問題，她承諾若提名獲參議院通過，將來充份有效地對負責打壓香港民主人權的中國官員實施制裁措施。

現年71歲的雪蔓外交資歷豐富，曾在前總統奧巴馬任內擔任主責政治事務的國務次卿，在前總統克林頓政府也擔任過北韓政策協調官員。她曾在2016年卸下國務次卿職務後訪問台灣，出席「台美日暨亞太區域夥伴安全對話研討會」，並與總統蔡英文會面。

雪蔓的任命將送交參議院全院審議，若獲得過半數參議員支持便通過。

中央社

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