巴基斯坦法庭指中國短片分享應用程式TikTok散播「不道德和下流內容」，下令該程式下架。巴基斯坦通訊管理局去年亦以同樣理由一度禁止TikTok在該國運作。

巴基斯坦白沙瓦(Peshawar)的最高法院裁定TikTok「違背巴基斯坦的道德標準和價值」，下令立即封鎖，而通訊管理局在法庭作出裁決後，隨即下令國內的互聯網供應商把TikTok下架。TikTok廣受巴基斯坦青少年歡迎，下載量達3900萬次，但由周四黃昏開始，用戶便不能進入TikTok。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）一位顧問曾指摘TikTok鼓吹「剝削及把少女物化和性化」。TikTok辯稱有強力機制嚴防不當內容上載平台。

美國指TikTok蒐集用戶私人數據，有國家安全風險，但在巴基斯坦，用戶私隱問題從未被提出，該國只著眼於不道德內容。該國去年也要求YouTube立即把所有「令人反感」的短片下架，被批評侵犯言論自由。巴基斯坦鄰國印度早已禁制TikTok及數以十計中國的手機應用程式。

法新社/美聯社

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