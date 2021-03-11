日本在昨天下午2時46分，全國肅靜，為的是向10年前311地震、海嘯與核災難當中、1.8萬多名罹難與失蹤的人致意。除了受災地區有紀念活動外，日皇德仁與首相菅義偉亦在東京出席悼念儀式。菅義偉其後親到福島縣視察災後重建情況。

2011年3月11日的黎克特制9級大地震，觸發高達10米的海嘯巨浪，淹沒東北地區摧毀多個城鎮，導致福島第一核電廠反應堆爐心熔毀，大量輻射外洩，令核廠周邊方圓20公里地區成為不宜久留的禁區，逾16萬人被迫離鄉避難，至今亦未完全解封，四萬多人仍無法或不願回鄉，心靈創傷未癒的人更是不計其數。

德仁昨日致辭亦形容「悲痛記憶無法忘懷」，但同時讚揚「災民雖然承受着無法想像的重創，但仍然體現互助精神，克服了重重困難」，強調全國須支持和幫助災區重建。首相菅義偉則指出，武漢肺炎疫情與其他天災、包括早前一場被界定為311餘震的地震，令災民面對的挑戰加倍。但他鼓勵民眾說，日本一直是「以勇氣和希望克服了每場危機」。

防疫限制不能牽手祈禱

受到防疫規定所限，在東京國立劇場舉行的官方紀念儀式規模較往年小。在災區舉行的集體悼念活動，也一樣受防疫措施影響，例如岩手縣的年度祈禱會，參加者無法像往年般手牽手祈禱，甚至要維持社交距離，站得疏疏落落。

不過形式還是其次，追悼親友的心意，人人真切。即使希望渺茫，但宮城縣和福島縣各災區昨日都續有尋人行動；事實上不少人十年來仍在持續尋找下落不明的親人，上周亦再有一名婦人遺體獲辨認，家人直言終可整理心情，繼續生活。不少民眾昨天都在黎明出動，有人到罹難親友墓前拜祭，亦有不少人到山上、海邊追思。宮城縣石卷市的災民就有不少重登當年避難的山丘，一名40多歲男子說，每次上山來，就不禁淚湧；名取市近海的慰靈碑亦有人獻花。

311亦令到日本人防災的意識更強，昨天多地都有相關宣傳活動，京都更舉行了防災演習。

法新社/美聯社/路透社