【「援手已到」】美國民主黨憑藉在國會兩院輕微優勢，令總值1.9萬億美元（14.8萬億港元）武漢肺炎抗疫紓困法案闖關成功，成總統拜登1月上台後首項重大立法。眾議院前天通過最終版本法案後，拜登表示「援手已到」，今天將簽署法案，並會展開全國大宣傳，劍指明年中期選舉。

參議員上周六通過的修改版本，雖取消眾議院上月底通過版本中提高聯邦最低工資的條文，以及縮小緊急失業救濟規模，民主黨進步派眾議員仍全數歸隊，令法案以220對211票通過。共和黨人全數投反對票，民主黨唯一倒戈的緬因州眾議員戈登稱，法案部份開支並不緊急。

最終版本向多數美國人派錢1,400美元（10,920港元），並將每周300美元（2,340港元）的緊急失業救濟派發期，由本月中延長至9月，另撥巨款於接種武肺疫苗和治療、改善醫療、支援州和地方政府、受疫情打擊行業、學校等。

全國大宣傳 劍指中期選舉

民主黨亦藉法案實現其大政府主張，開大水喉扶助中低收入家庭，指有意將法案有關子女、育兒和家事假擴大的稅務優惠永久化。法案亦提供租金和按揭援助，增加食物援助等。有自由派智庫估計，法案可令美國今年貧窮人口由4,400萬減約三分一至2,800萬，並令兒童貧窮數字減半。

拜登表示通過法案是「美國人民的歷史性勝利」，對戰勝疫情「有真正理由懷有希望」，令維持國家運作的工人「國家脊樑」有「一線生機」。白宮隨即在網上發放宣傳「美國救援計劃」影片，拜登亦在美國昨晚發表他上任後首篇黃金時間演說，利用美國封城一周年的時機，大談紓困法案如何改善美國前景。

白宮發言人普薩基亦表示，拜登、第一夫人吉爾、副總統賀錦麗和丈夫任德龍將會出訪美國各地，政府亦會安排官員接受地方傳媒訪問，說明法案令民眾有何得益。白宮下周並會動員全國逾400名州長和市長，討論法案對所屬社區好處。

拜登上周表明，他任副總統時的總統奧巴馬「太過謙虛」，2009年通過應對金融海嘯的刺激經濟法案後沒作「勝利巡遊」，向民眾宣傳和解釋有何得益，結果付出代價，翌年中期選舉失利，失眾議院控制權。

共和黨轟塞入「社會主義」

一致反對法案的共和黨國會議員，批評民主黨人將「社會主義議程」塞入法案，如預留家庭計劃撥款和給錢因疫情休假的聯邦僱員，法案開支太大之餘，九成開支並非直接用於抗疫。不過，有線新聞網絡前天公佈民調顯示，紓困法案得61%美國人支持。路透社分析指親共和黨州在法案分得的好處，多於親民主黨州。

美聯社/路透社/法新社