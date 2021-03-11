紐約州議會的民主黨議員周四討論授權司法委員會調查州長科莫(Andrew Cuomo)涉及的性騷擾指控，若成事，將是草擬彈劾條款的第一步。

消息人士透露，民主黨籍的紐約州眾議會議長希斯提（Carl Heastie）與個別民主黨議員私下會面及在黨團全體會議上，均極力建議進行調查。希斯提說，由拉文（Charles Lavine）擔任主席的司法委員會應調查科莫涉嫌觸碰和性騷擾數名女助理的指控以及州政府涉嫌掩飾老人院武肺死亡人數的事件。

消息人士說，希斯提要求司法委員會調查針對科莫的所有指控，若委員會決定調查，在完成後將建議眾議會是否對科莫啟動彈劾。民主黨一位消息人士指大部份議員支持希斯提的建議。

另一方面，科莫的辦公室已知會警方一名職員聲稱科莫曾在去年觸碰她的身體。該名女職員拒絕向警方正式報案，但辦事處根據州法例向警方匯報事件。

63歲的科莫自爆出涉嫌性騷擾前助理及其他女子醜聞後，越來越多受害人現身指控，至本周二已增至6人。最新的受害人向阿爾巴尼（Albany）《時代聯合報》（Times Union）披露，去年為科莫工作時遭到「不適當」觸摸。科莫回應時辯稱「不清楚」新指控，其政敵兼紐約市長白思豪（Bill de Blasio）則稱，科莫的否認並不可信。

美國《紐約每日新聞》/美國《紐約郵報》/《蘋果》資料室

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