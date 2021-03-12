菅義偉確定成拜登上任後首訪白宮領導人

日本內閣官房長官加藤勝信周五表示，首相菅義偉將於下月上旬訪美，與美國總統拜登會面，也是拜登上任後首名訪白宮的領導人。

加藤表示訪問團人數將縮減到最少，而且所有人都會事先接種武肺疫苗。預料菅義偉與拜登主要討論印太地區局勢、武肺防疫對策及氣候變化挑戰。

加藤說：「期待美日進一步強化雙邊關係，緊密合作以實現自由且開放的印太地區。」

Netflix將打擊分享密碼

影片串流平台Netflix擬打擊用戶分享賬號及密碼，平台近日向部份用戶發訊息，要求認證與賬號持有人同住，用戶要透過輸入代碼、訊息或電郵認證身份。

部份用戶最近收到通知，內容寫道：「如果你不是與賬號持有人同住，你需要有自己的賬號。」Netflix尚未確定是否推出政策，發言人表示：「測試是確保人們獲授權使用賬號。」

Netflix在2020年新增約3,700萬名用戶，目前在全球有超過2億用戶。

研究指全球新生雙胞胎歷來最多

一項刊登在《人類繁殖》期刊的研究指，目前全球的新生雙胞胎相信是歷來最多，在過去30年亞洲地區的新生孖胎增加32%，北美地區更大增71%。

研究員收集165個國家由2010至2015年的雙胞胎數字，再與1980年至1985年時期比較，發現每1,000名新生嬰兒是雙胞胎的比率在歐洲及北美特別高。全球方面，孖胎數量由每1,000名中有9人增加至12人，至於非洲的比率一直高企，在過去30年沒有太大轉變。

全球每年約有160萬名新生雙胞胎，平均每42名嬰兒就出現一對孖胎。

中央社／路透社／英國廣播公司

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