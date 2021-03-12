美國猶他州一名39歲身體健康的女子，上月接種第二劑Moderna武漢肺炎疫苗4天後死亡，專家指她的死初步相信與疫苗暫時有關，但呼籲公眾在有調查結果前，不應太快下定論。

庫里爾（Kassidi Kurill）2月1日注射第二劑Moderna疫苗，其後數天身體不適，並於2月5日死亡。庫里爾的69歲父親霍利（Alfred Hawley）表示，女兒「看起來像一匹馬般健康」，「沒有已知的潛在疾病」。霍利本身有糖尿病，他也接種了武肺疫苗，認為女兒死亡的機率是百萬分之一，「看來她就是那個出現嚴重反應的奇數」。

猶他州衞生署首席法醫克里斯滕森（Erik Christensen）指出，疫苗與她的死可能只是暫時有關，「我們沒任何證據顯示疫苗與死亡存有關聯，我們沒任何迹象」。他說可以預期疫苗有副作用，但人體的反應最終由生物學決定，「當然疫苗有副作用，並直接與身體狀況有關，你知道……手臀疼痛，與免疫反應有關的發燒症狀，這些事情明顯發生」。

猶他州衞生署表示會「調查任何在死亡證中，提及過武肺疫苗的死亡事件」，「沒任何證據顯示疫苗導致猶他州有人死亡，疫苗接種後的不良反應和死亡不一定代表由疫苗引起」。克里斯滕森補充所有牽涉疫苗的死亡事件都值得調查，但在有結果前，所有都是「推測」。

美國霍士新聞

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