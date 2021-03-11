丹麥、挪威和冰島昨日宣佈暫停讓國民接種阿斯利康（AstraZeneca）/牛津疫苗，因歐洲有多名接種者出現嚴重凝血情況。

丹麥當地衞生局指，有多名民眾在注射阿斯利康疫苗後，出現嚴重凝血情況，但目前尚無法斷定兩者是否有直接關係。當局未有公佈涉及的接種者數量及詳細情況。丹麥約9%人口已接種首劑疫苗，其中四分一接種阿斯利康疫苗。

衞生局長布勞斯特倫指：「雖然有多個大型報告顯示疫苗是安全且有效，但我與丹麥藥品管理局都必須回應可能出現的嚴重副作用，不論個案是在丹麥抑或其他歐洲國家。」他又指：「我們要強調未有排除接種阿斯利康疫苗，僅暫停接種。」之後，挪威和冰島都跟隨丹麥的決定，但英國政府就指阿斯利康疫苗「安全、有效」。截至周二，歐洲經濟區錄得22宗注射疫苗後出現凝血的個案。奧地利有接種者因出現嚴重凝血功能障礙而死亡，該國暫停讓國民接種涉事批次疫苗。阿斯利康回應指，其疫苗受嚴格的質量控制，「尚未確認出現與疫苗相關的嚴重不良反應事件」，將全力協助當局調查。

英變種武肺致死率高64%

另外，英國一項研究發現，首先在英國出現的武漢肺炎變種病毒B.1.1.7致死率或較一般病毒株高出64%，病人在染疫兩周後的死亡風險較高，「我們相信更高的致死率是基於多個基因突變而導致的表型特徵轉變，故我們不認為這研究結果是英國獨有」。

路透社/法新社/德新社