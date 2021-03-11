就哈里王子和妻子梅根在上周日專訪指控有皇室成員歧視長子膚色，有傳英女皇會親自處理這宗「家事」，私下傳召皇室高級成員，逐一查明原委，並將於日內致電身在美國加州的哈里，再作安撫。

威廉否認皇室種族歧視

母親為非洲裔的梅根，在專訪中指控有皇室成員在她懷着長子阿奇時，談論孩子膚色；哈里在節目中強調，涉歧視言論的人並非女皇或皇夫菲臘親王。就此指控，皇室消息說女皇將私下查問各個家庭成員，包括王儲查理斯及夫人卡米拉、劍橋公爵威廉及夫人凱蒂。威廉昨被記者問到皇室是否種族主義者，他否認，又透露自己在專訪播出後未有跟弟弟哈里交談，但「之後會」。

據知女皇選擇兩天後回應，是想讓國民都先看過訪問；發聲明前亦有經官員通知哈里和梅根。下一步，女皇將在數日內親自打電話給哈里，向愛孫伸出另一株橄欖枝。相反哈里夫婦由秘密結婚、出走美國到這次專訪，都是單方面決定和公佈，從未與女皇商量。女皇希望透過她主動重建溝通橋樑，哈里和梅根會學懂禮尚往來。皇室消息人士說：「女皇選擇不火上加油，但大家都知道，哈里和梅根不滿意的話，會再公開爆料。」

消息說，一些皇室職員曾想逐點反駁二人指控，不過隨着女皇將事件定調為家事，她已對隨員訂立緊急指令，不准職員再公開討論。

英國《每日鏡報》/《每日郵報》