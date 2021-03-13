英國一項研究指出，如果女童經常玩身型超瘦的洋娃娃，容易對自己身材或身體形象有負面想法，並渴望自己亦擁有像洋娃娃般的不真實纖瘦身材。

研究人員找來30名5至9歲的女童參與研究，詢問她們喜愛和理想的身材，然後再安排她們玩超瘦或真實身材的公仔。女童玩公仔5分鐘後，再回答之前有關她們喜愛和理想身材的相同問題。結果顯示，曾玩超瘦公仔的女童，她們理想的自我體重指數（Body Mass Index，BMI）顯著下降，而玩普通公仔的女童的答案則沒有顯著變化。

兒時對身型不滿 或致日後飲食失調

一些參加者在研究中被安排玩罷超瘦的洋娃娃後，再玩一個普通公仔或玩具車，但也無法抵消她們在玩超瘦公仔時，對於所謂理想身材的負面影響。

研究負責人、英國達勒姆大學心理學系教授布特羅伊德（Lynda Boothroyd）指，研究證明不真實描繪女性體態的公仔會對女孩產生負面影響，纖瘦洋娃娃代表著纖瘦形象，有可能導致女孩長期對自己的身型不滿，「兒童時期對身型的不滿可能持續至青春期，甚至更長時間」，更可能導致體重增加和飲食失調。

她亦坦言對研究結果不感到意外，因為也曾有其他關於公仔體態影響女性憧憬身材的研究，「儘管我第一次在屏幕上看到結果時，情緒上有頗大波動」。研究結果周三在《人體圖像》期刊（Body Image）發表。

學者：身體形象會影響心理健康

未參予研究的美國新澤西羅格斯大學心理學教授馬基（Charlotte Markey）表示，對身材的不滿也可能是其他負面後果的預測因素，「身體形象不僅是膚淺問題，亦與人的整體心理健康有關」。馬基稱，曾禁止女兒玩芭比公仔，並在當時向女兒解釋原因，她認為在孩子小時候與她們談論身型問題，「可能會產生持久的正面影響」。

另一沒參與研究的加州北部強迫症及身體畸形症診所主任格蘭內特（Scott Granet）則稱，如果他現在有一個小女兒，會允許她適度玩芭比公仔，但「我也會為她買其他身型更真實的公仔，使她對甚麼是更正常有更多認識」。

美國有線新聞網絡

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