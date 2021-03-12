（北美通訊）3月7日，位於紐約市唐人街的金豐大酒樓最後一天堂食營業。因為經營困難，這間全市最大的中式酒家，僅經營外賣至5月底。在80後太子爺Truman（藍兆文）關燈後，紐約市可延開超過60席的中式宴會廳成為歷史，龍鳳金雕不再閃閃生輝，茶客也不能再一邊挑選點心車上的美食，一邊與夥計談笑風生。

紐約特約記者：魯亦明

「金豐」這個招牌，自1978年在紐約市掛起，1993年搬到曼哈頓伊利莎白街兩層大酒樓現址。在擠擁的唐人街擁有過萬呎空間，加上粵菜口味正宗，見證過無數社團活動、婚宴、壽酒等等。對很多紐約華人家庭來說，金豐充滿着回憶，酒樓市場部經理Claudia自小是金豐熟客，年幼時在酒樓內表演籌款，照片登上《紐約時報》，她的母親記得，晚會一張入場券要50元（美元、下同）。

Truman是金豐第三代傳人，作為太子爺，他對樓面上下一切知道得一清二楚。Truman說，疫情前酒樓聘用約130名員工，「樓面65個，帶位、收銀、臨時等等20個，廚房起碼20人，點心有20人，洗碗可能有17、18個，保養、貨倉、寫字樓等，加埋有一百多人。」疫情後生意劇減，所需人手減至不多於30人，洗碗也只剩一人。

由最初協助母親管理酒樓帳目開始，Truman到2010才年正式接手家族生意，「那時候開始看到越來越多『老番』來幫襯，也看到越來越少唐人選擇在酒樓擺設婚宴，需要開拓不同市場。」以傳統方式經營的金豐，2014年增設市場部，加入Claudia，把這間中式酒樓推到網絡宣傳，如參與盛極一時的Groupon團購，後來設立Facebook、Instagram戶口，與外賣平台Seamless、Uber Eats、Caviar等公司合作，甚至賣自家T-shirt，通通是Truman及Claudia兩名年青人的改革成果。

好景不常，去年爆發世紀疫情後，紐約市政府要求金豐關閉整層宴會廳，只准做外賣，Truman透露，封城期間酒樓燈油火蠟、保養等支出依舊，但收入劇減八成，「最少不見了500、600萬元，可能更多」。苦苦捱過2020年，今年2月紐約州政府終於批准重開堂食，但只可容納設計人數上限的25%，加上成本考慮，Truman把宴會廳面積縮小，兩邊一對龍鳳雕也被圍封，「本來可以坐800人，現在只可以坐20、30人，你告訴我應該怎麼做？」最終，酒樓於2月19日宣佈因經營困難，決定放棄現址，僅維持外賣至5月底，希望另尋覓地點繼續營業。

Truman表示，他一家三代紮根唐人街多年，酒樓已成為居民聚腳點，也感受到社區支持，但即使他希望把金豐留在唐人街，卻沒有太多合適選址，「每個人對這裏都有感情，每個人都支持我們可以繼續做下去，我都想有機會翻身，但不知道怎樣翻身」。

他批評，酒樓被迫結業，最大責任在於政府，「政府對業主、餐館、員工都很不公平，以我所知，政府完全沒有協助過業主，如果租客不交租，他們（業主）還是要交地稅；餐館會收到PPP（Paycheck Protection Program，編按：支援企業的免息貸款），但全年我收到一百萬都不到，已全部用來協助業主交地稅、支薪，但我還是不見了幾百萬生意」。據了解，業主已沒有向金豐收取基本租金達12個月，可惜酒樓依然入不敷支。

記者在關閉宴會廳前最後一個周五前往採訪，酒樓內最有特色的「點心車」已被「停駛」，竹籠由膠盒取代；「搭檯」文化也被消失，桌與桌之間用膠板分隔開。當日，不少食客是多年主顧，也有人知道金豐快「結業」而慕名而來。由香港移民美國20年、在金豐做了三年左右的營業部經理吳先生說，很多人在金豐飲了幾十年茶，最近都回來緬懷一番，想目睹酒樓最後風采，「疫情前金豐十分興旺，飲茶時間排隊的人龍可以很長，我們劃飛都需要劃兩、三百張。」

吳經理介紹指，酒樓生意興旺有一個特殊原因，原來二樓宴會廳門前有一個風水格局，長直的圓拱頂，和地上的銅錢圖案，有「聚財」之意。酒樓經過多次裝修翻新，但大老闆絕不會修改這個格局，連光線也不可以調整。

同樣經營飲食業的Norman幫襯金豐多年，得知酒樓即將關門，特意前來最後一次堂食。他指出，疫情爆發後，紐約市內餐館大規模結業，但失去金豐這充滿傳統特色的地方，仍是相當可惜。

3月7日，充滿紐約華人回憶的宴會廳終於要落幕。在最後一晚，很多記者在酒樓前一同等待Truman離去，與數名員工邊談笑邊離開的Claudia，在記者拍下關門一刻時笑說，「其實明天我們朝早6點多又回來上班，外賣還是要忙，你還是5月底才拍關門吧！」

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