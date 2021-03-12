緬甸軍方2月1日發動政變奪權，引發全國多處大規模示威，但遭到軍方血腥鎮壓。緬甸仰光總主教貌波周四發佈片段，認為政變讓緬甸民眾面對「另一章的黑暗，流血和欺壓」，稱軍方要「做軍隊應要做的事，是守護民眾而不是攻擊他們」，並呼籲為緬甸、國務資政昂山素姬及相關人士祈禱。

周三適逢由全球基督徒團結陣線發起的緬甸全球祈禱日，貌波在片段中形容政變把緬甸帶回「軍事鎮壓、殘酷、暴力和獨裁的噩夢」，令民眾在經歷「一剎陽光在我們美麗的土地升起」後，再身處「另一章的黑暗，流血和欺壓」。

他說自上月發生軍事政變後，「我們見證民眾的無比勇氣、承諾及創意」，「他們不想艱苦爭取回來的民主、自由、和平的希望被偷走」，但他們遇到子彈、毆打及痛苦，「很多人在街上被殺死和受傷，數以千人被拘捕及失蹤」。

貌波稱軍人要「放下槍支、放棄權力、做軍隊應要做的事，是守護民眾而不是攻擊他們」，他最後呼籲為緬甸祈禱、為正身處險境的人祈禱、為國務資政昂山素姬及相關人士祈禱。

逾200警流亡印度

自政變發生以來，已有大批警員拒絕接受鎮壓示威者的命令，逃到鄰國印度。法新社引述一保安官員表示，截至周五為止，總共有264名警員及他們的家人這樣做。

一名流亡警員稱：「我由緬甸逃到印度，是因為我不想服務軍政府。第二個原因是，如果我離開軍政府加入人民，我相信我們可以打羸軍政府。」他又指曾目睹同僚濫捕，連非示威者、只站在附近觀望或拍照的人也拘捕。

《馬來西亞先驅報》／法新社

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