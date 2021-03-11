拜登的紓困法案大宣傳，除了要提醒國民毋忘他救疫市的「功勞」，也想終結主導美國政壇40年的小政府列根主義。

白宮：史上最進步立法

「美國救援計劃」被形容是美國數十年來最大規模的福利國家擴張，法案包含310億美元（2,418億港元）對原住民歷來最大的聯邦投資，又有被形容是對黑人農民半世紀以來最重要立法，向他們提供50億美元（390億港元）的減債、資助和教育培訓撥款。白宮稱這是「史上最進步立法」。

拜登上周向國會民主黨黨團的講話，除了指奧巴馬當年失策，沒大力宣傳刺激經濟法案，又說美國人對政府的信任，「自1960年代底一直下跌至今日模樣」，顯示他想藉政府大展拳腳發揮作用，嘗試恢復民眾對大政府的信心。

英國《衞報》指拜登對福利國家大政府的浮沉，必定感受良多：他1942年出生時，總統是為經濟大蕭條推行新政，大搞公共工程和救濟的小羅斯福；讀大學時詹森總統推行除貧、民權和環保並舉的「偉大社會」大計；但當他任參議員時見證水門醜聞如何損害政界聲譽，之後的列根總統更指世上最可怕的九個字，是「我來自政府，來幫忙的」。

《衞報》指列根拆解「偉大社會」和大幅減稅的「滴漏經濟學」，此後成美國政壇主流，連拜登1988年也撰文指「福利母親」享豐裕生活的故事，反映福利制度有漏洞。這場世紀疫症，終於給他機會扭轉大勢。

英國《衞報》