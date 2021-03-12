全球武漢肺炎疫苗供應緊張，英國藥廠阿斯利康早前便因此跟歐盟陷入紛爭。根據路透社披露的文件，阿斯利康再度下調今年第一季向歐盟供應劑量至約3,000萬劑，僅及原定目標三分一，亦較上月承諾的劑量減少25%。阿斯利康正考慮供應在印度生產的疫苗，以彌補當前的供應缺口，惟有待相關部門審批。

文件標註日期為3月10日，並交付歐盟官員。阿斯利康在文件中預計，3月底可交付3,010萬劑疫苗予歐盟，4月再交付多2,000萬劑。然而，阿斯利康才在上月底的文件評估1月至3月可向歐盟供應量3,400萬劑，行政總裁索里奧（Pascal Soriot）更承諾力求於3月底前供應4,000萬劑，但數量均遠低於9,000萬劑的目標。

歐盟禁制出口 阿斯利康考慮由印度補缺

歐盟不滿阿斯利康未能履行承諾，據悉本月初曾首次動用禁制令，禁止25萬劑在意大利生產的阿斯利康疫苗出口往澳洲。消息人士指，由於現時疫苗難以在全球輕易調撥，導致供應未如預期。

歐盟工業委員布雷頓（Thierry Breton）周四在Twitter敦促阿斯利康：「我看到的只是努力，而不是「盡最大努力」，這不足以讓阿斯利康履行第一季的承諾。」

路透社指，阿斯利康向歐盟表示能調配在印度生產的疫苗予歐盟，這些疫苗是由印度血清研究所（Serum Institute of India，SII）生產，據悉歐盟藥物監管機構目前正對其生產基地進行審查，但有歐盟官員指審查過程「很複雜」，因為生產場地和用於製造疫苗的物質均要獲得授權。

接種者出現凝血 多國停用

即使解決供應問題，阿斯利康的安全程度也受到關注。丹麥當局指鑑於有數人接種阿斯利康疫苗後出現嚴重凝血情況，雖然未確定是否有直接關係，但審慎起見暫停使用阿斯利康疫苗14天，挪威亦有跟隨，奧地利及意大利則停用了特定的批次。

路透社/《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！