（北美通訊）美國大型連鎖中式快餐店「熊貓快餐」（Panda Express）遭一名前女員工入稟，指控公司要求員工參與的晉升培訓，環節包括不斷遭出言侮辱、集體脫剩內衣褲後互相擁抱，與邪教儀式無異，更遭人拍攝近乎全裸照片。熊貓快餐回應指會嚴肅跟進事件，強調課程由第三方提供，與公司無關。

熊貓快餐由台裔美籍商人程正昌（Andrew Cherng）及其妻子蔣佩琪（Peggy Cherng）於80年代創立， 目前在全美有超過2,000間分店。入稟法院的匿名前女員工23歲，於2016年入職，在加州聖塔克利塔（Santa Clarita）一間分店工作。2019年7月，她及其他同事按分店經理要求，自資參與一個為期四日的培訓課程，以獲得晉升機會。

課程由培訓機構Alive Seminars舉辦，於洛杉磯東區（East Los Angeles）一個貨倉內進行。入稟狀指，課程學員約20至50人，場地內沒有時鐘，所有窗戶被黑紙封實，所有學員被嚴禁使用手機，感覺像「恐怖分子疑犯遭秘密審訊」。

入稟狀表示，課程最初要求所有學員靜坐一小時，再安排一名男子用西班牙語，向所有學員咆哮，但學員不得作出反應。課程之後派出一名類似軍營教官的人士演講，他對着全體學員咆哮，詆毀學員「甚麼也不是」（nothing），「不重要」（don’t matter）。入稟狀指，由於課程關乎工作晉升機會，大部份學員都繼續留下。

課程的下一個環節是進行「信任建立練習」，要求所有學員脫剩內衣褲，大聲說出自己內心掙扎，然後互相擁抱。入稟狀指，原告人被迫與一名只穿內褲的男子擁抱，該男子當時正在飲泣，明顯對練習十分抗拒。

課程工作人員之後把室內燈光調暗，要求所有人閉上眼睛，幻想有一道光線從高處照進地面，稱光線可「帶走」學員負能量 。入稟狀指控，當時其中一名工作人員，用手機拍攝所有學員、包括入稟人幾乎全裸的照片，侵犯學員私隱。入稟人最終忍無可忍，以家庭出現緊急情況為理由，中途退出課程。她其後因情緒受困，同月向熊貓快餐辭職。

受害人上月向洛杉磯縣高級法院入稟，指控熊貓快餐及Alive Seminars干犯性暴行（sexual battery），鼓吹敵意工作環境，蓄意製造情緒壓力。其代表律師拉美雷斯（Oscar Ramirez）表示，希望向陪審團說明案件，讓熊貓快餐清楚知道，必須停止有關晉升培訓。

熊貓快餐回應指正調查有關指控，強調公司不擁有Alive Seminars，沒有參與其決定，又澄清公司從未表示員工必須參與該培訓，才可獲得晉升，「我們同樣不會容忍Alive Seminars被指控進行的行為，在我們公司內部出現。」 Alive Seminars回應表示課程進行時，公司有尊重學員，保持其尊嚴。

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