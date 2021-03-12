美國總統拜登周四簽署1.9萬億美元（14.8萬億港元）振興經濟方案後，發表上任後首次黃金時間全國演說，揚言將指示各州在5月1日前，讓所有成年人注射武漢肺炎疫苗，期望疫情好轉後，國民在美國獨立日（7月4日）能進行小型聚會。

拜登在演說中形容美國經歷了艱難時期：「2019年的相片和影片，仿佛是在另一時代拍攝的，最後的假期、最後跟朋友過的生日和最後一次與家人過的假期。雖然每人或有所有不同，但我們所有人都失去了一些東西。」

拜登簽署的疫下紓困方案中，增加了疫苗接種計劃的資金，他也期望能讓越來越多人接種，進一步消除疫情。拜登指將命令各個州分、部落及領地在5月1日前讓所有成年人都能接種疫苗，白宮表示直至5月底將有足夠的疫苗供應。

截至目前為止約有10%美國人完成疫苗接種，拜登表示將派更多軍人協助接種，並考慮放寬規限讓牙醫、視光師、救護員、獸醫與醫學系學生等專業人士協助注射疫苗，從而加快速度，讓民眾在7月4日能重新聚在一起。

拜登亦敦促民眾不要鬆懈，要繼續戴口罩，保持良好的衞生習慣和社交距離，他直言正面對和克服「美國史上最困難和黑暗的時期」，但保證會「變得更強大」。

譴責因武肺而起的歧視

拜登亦譴責武肺疫情以來美國各地針對亞裔的仇恨，指他們受攻擊、騷擾、批評及淪為代罪羔羊等是仇恨罪行，「這是錯的，這不是美國人的作風，必須停止」。

路透社/中央社

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