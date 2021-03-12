區塊鏈近年成為最炙手可熱的新技術，繼貨幣、遊戲之後，連藝術品都應用到。全球首件「NFT」（Non-Fungible Token／非同質性代幣）虛擬藝術品《Everydays - The First 5000 Days》，便於周四進行網上拍賣，並以6,934萬6,250美元（近5.4億港元）成交。

本名溫克爾曼（Mike Winkelmann）的藝術家Beeple，憑今次NFT虛擬藝術品的破天荒拍賣，躋身當今世上作品價值最高的藝術家行列，僅次於英國Pop Art大師David Hockney和美國著名現代藝術家Jeff Koons。David Hockney 的作品「Portrait of an Artist (Pool With Two Figures)」在2018年以9,000萬美元（近7億港元）成功拍賣；而Jeff Koons在2019年以9,110萬美元（近7.1億港元）拍賣的「兔子」（Rabbit）雕塑。

花13年創作 適逢「虛擬藝術潮」助天價成交

溫克爾曼用13年時間集合了5,000張圖片，拼出虛擬作品，拍賣底價僅100美元（780港元），但因為作品具話題性，很快吸引350名有意出價的買家，適逢最近有一股拍賣動態圖（GIF）、Twtter帖文等的「虛擬藝術潮」，成功助溫克爾曼的作品以天價成交。

「NFT」是「非同質性代幣」，與大眾近年時常聽聞的比特幣（Bitcoin）等虛擬貨幣不同。比特幣屬於「同質性代幣」，每一枚代幣都同一樣，但每一個「非同質性代幣」則是獨一無二，都有其特殊性。NFT技術在更早時候已經應用於遊戲如《加密貓》、核實證明等各方面。

NFT堵塞無限複製漏洞 建立虛擬藝術品價值

比起實體藝術品，虛擬藝術品很容易被無限複製和發佈，容易失去價值，但「NFT」就把簽名加密入區塊鏈，讓買賣雙方能夠有效核實真實性和擁有權。未來發展下去，藝術家也可不經拍賣行，直接向買家出售作品，令藝術巿場去中心化。

溫克爾曼在拍賣後發聲明表示︰「藝術家在過去超過20年一直以硬件、軟件創作藝術品，並在網上發佈，但從來沒有一個真實的方法真正擁有和收藏作品，有『NFT』後，就改變了。」

來自南卡羅來納州的溫克爾曼，是一名平面設計師，工作包括為歌手創作演唱會上的視覺藝術品，他在2007年開始創作《Everydays - The First 5000 Days》，當時並沒有想過要拍賣，也沒有辦過實體畫展。不過他在社交網站如Instagram 上有很多粉絲，他在拍賣作品前的訪問中曾表示︰「我覺得這是正在翻開一個藝術史上新一頁。」

美國有線新聞網絡

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