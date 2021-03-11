緬甸軍人上月發動政變奪權，緬甸人民普遍認為中國在背後支持，因而遷怒境內的中國基建設施，包括緬甸境內的天然氣管和跨越該國的輸油管。一批示威者本周在天然氣管沿線抗議，高呼「中國天然氣管會被燒掉」口號。

中國近年在緬甸投資急增，在「一帶一路」倡議下，數以十億美元計的中國資金湧入緬甸投入基礎建設，早已在緬甸商界惹起反華情緒。在今個星期，數以十計示威者在曼德勒市高呼「中國商界，滾！滾！」口號，社交媒體出現更多威嚇言論。

當緬甸軍方進行民主改革之時，中國投資的天然氣管於2013年啟用，運輸緬甸離岸氣田的天然氣，而在民選領袖昂山素姬的政府下，一條價值15億美元(117億港元)、總長770公里的輸油管亦投入服務，把產自中東的原油輸送到雲南的煉油廠，是該地煉油廠的唯一原油來源。中國石油一位高層表示輸油管運作目前沒有問題。

緬甸政府上月一份外洩文件指中國官員曾要求軍政府加強保護油氣設施和提供少數族裔武裝分子的情報，觸發緬甸人在輸送氣油管道沿線發動示威。中國外交部回應事件時曾說，保護雙邊合作項目的安全，是中國和緬甸的共同責任，重申緬甸各方保持冷靜克制，解決分歧。

路透社

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