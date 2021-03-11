（北美通訊）加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕沃（Michael Spavor）在中國被捕逾兩年後，中國官媒環球網報道，案件數日內將進行一審，但未提及開審時間和地點。加國政府及斯帕沃的代表律師均未有收到中方通知。加拿大前駐華大使趙普（Guy Saint-Jacques）相信，除非美國介入向中國施壓，否則兩人將歸國無期，加中關係亦會惡劣下去。

2018年12月，加拿大按美國政府要求，在境內拘捕華為太子女孟晚舟；幾日後，中國便拘捕「兩個Michaels」康明凱和斯帕沃，指控兩人分別為境外「刺探國家秘密和情報」及「竊取、非法提供國家秘密」，並一直拘禁兩人至今。國際普遍認為，中國就孟晚舟被捕一事，以此報復加拿大。

加拿大政府回應表示，未收到中國相關通知，也不知道開審日期，加拿大駐華外交官一直為二人提供領事服務，加拿大全球事務部（Global Affairs Canada）會繼續留意事態發展。加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）報道，斯帕沃在中國的代表律師井雲川（音譯，Jing Yunchuan）也未收到一審通知，指中國法庭一般在開審前三日才發出通知。

多倫多大學社會學及法律學者劉思達（Sida Liu）指出，中國刑事案定罪率高達99.99%，除非控方主動收回起訴，否則康明凱和斯帕沃極大機會被判罪成。他相信中國審訊兩人，是要就孟晚舟案對加拿大及美國進一步施壓，認為加拿大政府拯救二人的行動已急在眉睫，時日無多。

趙普認為，中國審訊「兩個Michaels」，除了因為孟晚舟，也要反制加拿大國會最近投票裁定中國在新疆進行種族滅絕行為、加拿大政府帶領國際聯署反對「人質外交」等行動。他相信案件一旦開審，康明凱和斯帕沃將更難返回加拿大，「除非美國做些事，向北京施壓，否則我想未來幾年將要繼續面對艱難的（加中）關係。」 他預料美中作為全球兩大經濟體，雙方磨擦會繼續發生。

早前，美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）接受加拿大廣播公司（CBC）專訪指，美國促請中國盡快無條件釋放康明凱和斯帕沃。但加拿大保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）認為，布林肯受訪時用字非常小心，反映美國政府未準備採取任何行動，協助兩人獲釋。

莊文浩又指，美國總統拜登雖表示要重建美加聯繫，但在康明凱和斯帕沃被捕一事上，美國似乎無意使用任何政治資產（political capital）幫助兩人，批評加拿大總理杜魯多未能取得美國的了解和協助。

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