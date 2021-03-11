（北美通訊）多次獨家報道阿里巴巴及馬雲相關新聞的《華爾街日報》引述消息指，中國反壟斷監管機構正研究對阿里巴巴處破紀錄罰款，金額將超過9.75億元（美元、下同），並強迫公司出售實體業務。報道指，阿里巴巴創辦人馬雲已成公司負累，只要阿里巴巴與馬雲「劃清界線」，跟隨中共路線，便可獲得「軟處理」。

該報引述「熟悉北京思維」官員指，中國監管機構雖然視螞蟻集團危害中國金融系統穩定，但阿里巴巴和螞蟻集團有所不同，是「中國的驕傲」，在民間及國際投資者間深受歡迎，員工人數多達11萬人，因此不想強力打壓（crush）阿里巴巴；在調查阿里巴巴期間，也要求公司保持運作。

消息指，只要阿里巴巴與「庸俗又敢言」（flashy and outspoken）的馬雲劃清界線（disassociates），緊緊跟隨中國共產黨路線，便能獲得「軟處理」（softer treatment）。

報道引述監管官員及阿里巴巴員工指，馬雲作為毛澤東的忠實讀者，在自我包裝時會仿效毛澤東，展示個人魅力；但經過一段時間後，這做法已成為其生意負資產。

該知情人士指，中國反壟斷監管機構正研究對阿里巴巴判處罰款，金額超越2015年當局對高通（Qualcomm）徵收的9.75億元反競爭罰款，創中國罰款紀錄。該消息又指，監管機構將要求阿里巴巴停止「二選一」做法，即阻止商戶在競爭對手如京東網上開店。

目前，阿里巴巴業務包括網上零售、娛樂、媒體、雲端服務等。消息指，監管機構正在考慮要求阿里巴巴出售與互聯網相關以外的業務。制定所有措施後，當局會把方案呈中國最高領導審批，待最後一刻才落實。

阿里巴巴在上個財政年度錄得200億元盈利，有能力支付巨額罰款。報道引述多名阿里巴巴行政人員表示，面對監管機構的不確定性，以及公司內部士氣低落，他們期望罰款後可以使公司鬆一口氣，重新上路。消息指，阿里巴巴已展開游說工作，避免被迫出售資產。

目前，阿里巴巴持有螞蟻集團三分一股權。消息指，去年螞蟻上市臨門失腳後，阿里巴巴部份員工開始質疑公司處理螞蟻上市的做法。在公司內部討論區中，更有員工公開稱呼馬雲為阿里巴巴「不穩定性的最大來源」（the biggest source of instability）。

接近阿里巴巴的消息人士指，國家市場監督管理總局調查人員去年12月進駐阿里巴巴位於杭州總部，是一個警號，顯示中國政府對阿里巴巴的特別待遇已經結束。多名政府官員也直接向阿里巴巴表明，未來不能再依靠他們（can no longer count on them）。

報道引述中央黨校《學習時報》今年3月1日刊登浙江省一名前高官訪問指，阿里巴巴的成功歸功於習近平；文章指，習近平2002年至2017年在浙江省政府主政期間，鼓勵資訊科技發展，才有今天的阿里巴巴。文中從未提及馬雲。

報道分析指，阿里巴巴受壓，反映中國領導層在經濟上決心進行中央集權，過去數十年帶動中國經濟高速增長的創新和競爭能力，將會走下坡。阿里巴巴拒絕評論有關消息。中國國家市場監督管理總局則沒有回覆查詢。

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