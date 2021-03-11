負責調查緬甸人權情況的聯合國特別報告員安德魯斯（Thomas Andrews）周四表示，緬甸軍人自2月1日發動政變奪權以來，軍政府至少「殺害」70人，可能犯下構成違反人道罪的殺戮、酷刑和迫害。

安德魯斯透過視像向聯合國人權理事會指出，其中半數以上被害者不超過25歲。他又說，軍方奪權以來，已有超過2000人遭非法拘留，對示威者的施暴也不斷增加。他說，緬甸正被一個「殺人的非法政權控制」。

曾擔任美國國會議員的安德魯斯說：「大量的影片證據表明，軍警惡意毆打抗議人士、醫護人員和旁觀者。有令人震驚的影片記錄了攻擊造成的後果，包括示威者頭部受到致命槍傷，也有影片顯示士兵拖走或帶走受害者的遺體。」他說，這些暴行都是在緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）等軍政府高層知情下進行。

安德魯斯指出，言論和集會自由等基本權利，已被緬甸軍政府剝奪，他呼籲對軍政府領導人和軍方擁有的緬甸石油天然氣公司（Myanmar Oil and Gas Enterprise）實施多邊制裁，因為只有統一並經過協調的制裁才能真正有效。這家公司的天然氣項目收入今年預計將達到10億美元。

法新社/中央社

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