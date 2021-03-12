英國倫敦近日有夜歸女子疑被警員綁架謀殺，觸發女性紛紛在社交網分享類似經歷，又不滿警方淡化事件及將責任推在女性身上，計畫上街悼念爭回「夜遊權」又被阻，令案件焦點演變成警權和女權之爭。

失蹤的33歲行銷人員埃弗拉德（Sarah Everard），本月3日晚上9時半離開友人位於倫敦南部克拉彭住處後，想獨自走路回布里克斯頓的家，但半途失蹤，最後出現的閉路影片顯示她在跟男友通電話。

失蹤女子屍體被發現

當局周三在倫敦以南的肯特郡林間找到無名屍骸，隨即拘捕住在該郡的48歲警員卡曾斯（Wayne Couzens），疑犯身份更令人心惶惶。警方周五證實無名屍骸正是弗拉德， 倫敦警視廳女專員迪克（Cressida Dick）回應對同袍受查感到「驚駭」，理解公眾擔心害怕，但強調「女性當街被擄很罕見」。

案件引發英國女性在網上憶述獨行的不安經歷，又分享防範措施，例如捨捷徑走遠路、假裝講電話，夜蒲時要穿平底鞋，準備回家落單時，隨時狂奔擺脫疑人。蘇格蘭首席部長施雅晴周四都推文引述其他評論說：「大概絕少女性會不明白和認同（受害人的處境）。」

警方歸咎女性獨自外出捱轟

對於生為女性不能安心回家忿忿不平，但警方態度更令她們光火。據稱警員上門逐家調查時，曾警告女戶主不要獨自出外，有人認為這個講法火上加油，將出事責任由施暴者推到女性身上，反指留在家的應該是男人。綠黨上議員瓊斯（Jenny Jones）更提出，要向男性實施傍晚6時後宵禁。

埃弗拉德失蹤後，有人在facebook發起周六晚上6時在克拉彭綠化區舉行「重奪街頭」追思會，最初倫敦警方說會想方法維持秩序，讓活動進行，未幾卻反口，稱礙於防疫令不能舉行追思會，主辦單位為此向高等法院以《人權法》挑戰警方決定。

美國有線新聞網絡／英國《泰晤士報》

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