美國太空總署(NASA)火星探測車「毅力號」(Perseverance)上月底成功登陸火星,NASA周三公佈「毅力號」錄下火星「第一道風聲」的音檔。

這段音檔利用「毅力號」桅杆上的「超級相機」(SuperCam)錄音,「毅力號」在官方Twitter賬號推文表示,「這裏的情況聽起來很不錯,聽聽我的超級相機捕獲的第一道風聲。麥克風架設在我的桅杆頂端,為了錄下這段聲音,我的桅杆仍然向下,因此聲音聽起來有點悶」。NASA表示錄音檔於上月19日錄下,即「毅力號」著陸後18小時。

法新社報道,安裝在「毅力號」桅杆上的超級相機,彷如一個鞋盒般大,配備了光譜儀、雷射與錄音設備,用作分析火星紅色表面的化學性質、礦物與分子組成。

「毅力號」上月18日成功登陸火星,在耶澤羅撞擊坑附近着陸,並傳回長達3分25秒降落時拍攝的影片,更首次錄得火星的風聲。「毅力號」上周首次在火星上踏出第一步,先向前移動約四米,向左轉150°,再倒後行2.4米。它曾測試長2.1米的機械臂,亦成功轉動身上的鏡頭,傳回的影像攝得它在火星地面留下的車輪痕迹。「毅力號」已開始把偵測到的天氣數據傳回地球。

「毅力號」未來會進行更多測試,將會在春季出動直升機「機智號」準備試飛。當「毅力號」正式開始探測任務後,移動距離平均每天可達200米,預計將探索附近一個曾有河流流過的沙石堆,並蒐集樣本。

內地網民批NASA將台灣列為「國家」

NASA在官方網站推出「將你的名字送往火星」(Send your name to Mars)計畫,網民只要在網頁填寫姓名、國家、郵遞區號、電子信箱後送出,網頁就會產生一張寫有剛才填寫資料的火星船票。

不過有中國網友發現,在「國家」的欄位中,台灣、香港、澳門都被單獨列出,認為NASA搞台獨提出抗議,但NASA暫時並未修改。

中央廣播電台/美國廣播公司

