根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.18億，全球死亡人數超過262萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,921萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾53萬。印度確診人數超過1,128萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,127萬，死亡人數達27.2萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

塞爾維亞成首個生產國藥疫苗的巴爾幹國家

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）宣佈，塞爾維亞將生產中國國藥疫苗，是首個生產國藥疫苗的巴爾幹國家。武契奇說，塞爾維亞將在中國和阿聯酋支持下興建生產疫苗廠房，有關合約將於兩周內簽署。他說，該國最快可於今年10月15日開始投入生產疫苗。塞爾維亞雖然正申請加入歐盟，但仍與莫斯科和北京維持緊切關係，該國正利用此左右逢源優勢，令它成為歐洲大陸接種疫苗最快的國家。

Novavax疫苗對原病毒有效率達96%

美國諾瓦瓦克斯醫藥公司(Novavax)宣佈，該公司研發的疫苗在英國進行的後期測試中，顯示對武漢肺炎原病毒的有效率達96%，對英國變種病毒的有效率也有近86%，為獲審批使用邁進一步。不過在南非一個獨立進行的測試中，諾瓦瓦克斯疫苗的有效率只有約55%。在英國和南非兩地的測試中，疫苗防止病重和死亡的有效率均達100%。

縱有接種人士出現凝血 歐盟建議繼續使用阿斯利康疫苗

丹麥及挪威因部份接種疫苗人士出現凝血風險，周四暫時停止使用阿斯利康疫苗，不過，歐洲藥物管理局(EMA)支持繼續使用阿斯利康疫苗，認為好處大於風險。另一方面，法國衞生部長表示與國內的藥物管理局磋商後，決定繼續使用阿斯利康疫苗，毋須停止。

歐洲藥物管理局批准使用強生單劑疫苗

歐洲藥物管理局通過使用美國強生藥廠單劑疫苗後，歐盟周四給予強生疫苗使用授權，是歐盟第4支核准的武漢肺炎疫苗。歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，更多安全有效的疫苗正推出市場。她表示歐盟目前所訂購的疫苗劑量，足夠今年為歐盟內2億人接種。歐盟較早時已批准輝瑞與BioNTech研發疫苗、Moderna疫苗和阿斯利康疫苗使用。

瑞典女王儲及丈夫中招

瑞典女王儲維多利亞（Crown Princess Victoria）和丈夫丹尼爾確診武漢肺炎。根據王室聲明，維多利亞與丹尼爾均出現輕微病症，情況尚好。在去年11月，瑞典王子卡爾菲利普（Prince Carl Philip）和索菲婭王妃（Princess Sofia）均確診感染，當時王儲維多利亞和丈夫丹尼爾都曾接受病毒檢測。

法新社/路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！