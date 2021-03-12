美國總統拜登周五在美國、日本、印度、澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）首個視像峯會上，與其他三國領袖討論到中國對全球構成的威脅，顯示他將加強與有共同想法的國家合作抗衡中國。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）說，峯會並非只集中討論中國，還談到東海和南海的航行自由及疫苗生產問題。他說，四國在會上就武漢肺炎疫苗達成廣泛共同承諾，在2022年底前，向東南亞國家聯盟(ASEAN)、印太及周邊外國家，提供至少10億劑由印度生產的疫苗。

白宮的聲明說，印度的Biological E公司明年底前會生產至少10億劑疫苗，主要是美國強生藥廠研發的單劑疫苗。生產資金主要由日本及美國國際開發金融公司提供，澳洲除早前承諾捐贈的4.07億美元(31.7億港元)外，還會額外捐贈7700萬美元(6億港元)，確保疫苗可送予東南亞國家和為當地人民接種。日本也會捐贈4100萬美元(3.2億港元)作為運輸疫苗之用。

「四方安全對話」在聯合聲明中說：「我們努力建設一個自由、開放、包容、健康、奠基於民主及不受強制約束的地區。」

美、日、印、澳四國自2004年印度洋海嘯後亦成立非正式的「四方安全對話」，不定期進行合作。四國的合作活動自2017年增加，包括進行地區聯合軍事演習，但四國領袖從未舉行峯會。分析家指四國領袖今次進行視像峯會，反映他們日益擔心中國加強在亞太地區的壓迫和獨斷行為，認為需要聯合作出回應。

白宮發言人普薩基(Jen Psaki)本周較早時向傳媒說，拜登上任只有50天，「四方安全對話」是他與美國盟友其中一項最早的多邊互動，反映美國重視與亞太區盟友和夥伴的緊密合作。

路透社/法新社/美國全國公共廣播電台

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