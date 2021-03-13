根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數逼近1.18億，全球死亡人數超過262萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,933萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數逾53.2萬。印度確診人數超過1,130萬，死亡人數突破15.8萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,136萬，死亡人數達27.5萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙、意大利確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

儘管有凝血可能 世衞堅稱沒有理由停用阿斯利康疫苗

雖然接種阿斯利康疲苗有凝血隱憂，加上歐盟在已知的副作用名單上再加上數項嚴重敏感症狀，但世界衞生組織(WHO)堅稱沒有理由停止使用阿斯利康疫苗。世衞強調接種阿斯利康與出現血栓塞沒有因果關聯，指阿斯利康與其他核准使用的疫苗一樣，是優良的疫苗。

世衞周五又批准強生（Johnson & Johnson）研發的武漢肺炎疫苗供緊急使用，秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在聲明指出：「對抗2019冠狀病毒疾病的每種全新、安全且有效的工具，都朝向掌控疫情更加靠進一步。」

巴西訂購1000萬劑俄羅斯Sputnik V疫苗

巴西衞生部周五簽訂合同購買1000萬劑俄羅斯Sputnik V疫苗，今年第二季付運。巴西周五再有2,216人死於武肺，連續3日死亡人數超過2,000，此外單日新增確診高達85,663宗，是歷來第二高，顯示該國疫情非常嚴峻，世衞對此亦表示擔憂。

墨西哥批准使用瑞德西韋治療武肺

墨西哥周五批准使用抗病毒藥瑞德西韋(Remdesivir)作緊急治療武漢肺炎的藥物。瑞德西韋是其中一隻最早顯示可縮短部份武肺患者康復時間的藥物，但對減低死亡率則未有數據證明。世衞資助的一項研究去年10月指出，瑞德西韋對減低武肺死亡率只有些微甚至沒有功效。墨西哥是全球疫情最嚴重的國家之一，目前累計死亡人數已達19.3萬人。該國衞生監管當局表示授權醫院及專科醫生在武肺病症出現初期使用瑞德西韋。目前，美國、加拿大、日本和歐盟均批准以瑞德西韋治武肺。

美國完成接種逾1億劑疫苗

美國疾病控制及預防中心（CDC）公佈，美國已完成接種逾1億劑武漢肺炎疫苗。法新社報道，截至周五下午，美國人已接種了1.112億劑疫苗。

法新社/路透社/中央社

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