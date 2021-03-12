美國總統拜登前晚發表上任以來首次黃金時段演說，稱爭取5月1日前開放為所有成年人打疫苗，並提出可於7月4日獨立日讓國民「脫離病毒而獨立」作小型聚會。

拜登提早前天簽署紓困法案後，發表長達24分鐘的演說，形容美國過去一年經歷艱難的時刻：「2019年的相片和影片，彷彿是在另一時代拍攝的，最後的假期、最後與朋友度過的生日以及最後一次與家人度過的假期。」

料提早上任60日可打億劑

他在演說中同時給予美國人希望，暗示國民可於夏季回歸部份正常生活，料可在獨立日讓他們安全地作小規模聚會，「令這個獨立日變得真的不一樣」。但他謹慎地形容此為「目標」，稱能否達成視乎國民有否跟隨公眾健康指引，佩戴口罩、保持社交距離、勤洗手及盡快接種疫苗。他強調：「我們已取得很大的進展。這不是可鬆懈的時候。我們剛從黑暗的冬季走向帶有希望的春季及夏季，這不是我們不守規的時候。」

拜登指上任百日打1億劑疫苗的目標，可提早在第60日達成，但稱「並非代表所有人立即可打疫苗，只是你可在5月1日開始排隊接種」。白宮早前料可在5月底獲得足夠所有成年人接種疫苗的劑量。

為加快接種的進度，他指會投放多4,000名現役美軍協助接種，並放寬規限容許醫科生、退役美軍、牙醫等協助。華府亦會安排運送疫苗至950間社區健康中心及兩萬間零售藥房，並會設立網站助民眾尋找可以接種疫苗的地點。美國至今約10%人口完成接種疫苗。

另外，拜登又譴責疫情導致國內種族歧視的現象，其中針對亞裔的罪案上升，「亞裔美國人遭攻擊、騷擾、批評及淪為代罪羔羊等是仇恨罪行」。他形容這些行為有違美國價值觀，必須立即停止。

路透社/美聯社/法新社