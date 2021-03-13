美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）性騷擾醜聞不斷，再有女性指控曾被科莫性騷擾，累計指控人數達7人。加上早前涉嫌隱瞞護老院感染武漢肺炎死亡人數，科莫聲名狼藉，連參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）亦首度開腔認為他應辭職。面對超過50名民主黨同僚施壓，科莫堅拒下台，批評黨友推崇「取消文化」（Cancel culture）。

女記者稱科莫摟腰強迫合照

女記者貝特曼（Jessica Bakeman）在《New York Magazine》撰文憶述被科莫性騷擾經過，稱事發在2014年任職美國政治新聞網站Politico記者時，參加科莫在州政府大樓舉辦的派對。她指與科莫聊天時，對方曾捉住她的手一直拒絕鬆開，又將另一隻手放在她腰部，指示一名攝影師替他們兩人合照，令她感到不自在。

貝特曼指她身為記者，職責是監察和調查州長，所以並不想拍這張合照，而科莫意圖向年輕記者施展權力，「我從未認為州長希望與我上床，這不是關於性，是關於權力。他想我知道我並無權力，他利用觸摸和性暗示引起我們的恐懼，這是教科書提及性騷擾的定義」。

民主黨友批科莫已失信任

多名民主黨成員公開要求科莫辭職。舒默與參議員吉利布蘭德（Kirsten Gillibrand）周五發表聯合聲明，指對抗武肺危機需要可信和穩定的領導，由於多項可信的性騷擾和失職指控，「清晰顯示科莫已失去其管治夥伴和紐約人民的信任。科莫應該辭職」。

紐約州議會周四授權司法委員會對科莫展開彈劾調查，紐約州眾議員奧卡西奧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）等人亦發聯合聲明，「我們相信這些女性，我們相信這些報道，我們相信司法部，並且相信55名紐約州議員，包括州參議院多數黨領袖，得出結論州長科莫面對如此多挑戰後，已不再可以有效地領導紐約州」。

科莫︰讓紐約人從調查認清真相

面對第7人指控性騷擾，科莫在記者會上堅持否認，「我從沒性騷擾任何人」，又表明不會辭職，「我並不是被政客們選出來，我是被人民選出來」。他指現在只會專注於工作。

科莫又表示會接受司法部調查，「我深信當紐約人民從調查中得知真相後，確信基於事實的決定。等待真相，欠缺事實的意見並不負責任」。他稱民主黨友要求他下台，只是推崇「取消文化」，他不會屈從。

美國有線新聞網絡／彭博社／霍士新聞／西雅圖KOMO電視台

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