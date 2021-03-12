中國周五向聯合國人權理事會發出聲明，對澳洲政府設立離岸扣押中心表示「深切關注」，呼籲立即關閉中心。

中國代表一批未有公佈名字的國家發表的聲明，指稱該些扣押中心「長時間或甚至無限期關押大批移民、難民和尋求庇護人士，但缺乏足夠醫療設施，侵犯他們的人權」。聲明說：「我們呼籲澳洲立刻關閉所有離岸扣押中心，採取實質行動保障移民、難民和尋求庇護人士的權利，特別是兒童。」

中國又促請澳洲對該國軍隊在海外犯下的「嚴重戰爭罪行」進行「全面公正調查」。澳洲去年11月公佈的調查指出，澳洲特種部隊涉嫌在2005-2016年間，在阿富汗殺害39名手無寸鐵的戰俘和平民，中國外交部自此不斷就此調查對澳洲作出批評。

聲明沒有提到扣押中心的地點，只形容為「第三國」。澳洲在海上截獲尋求庇護的人士時，會把他們送到巴布亞新幾內亞或南太平洋島嶼瑙魯(Nauru)進行相關「程序」。澳洲外交部暫未對中國的行動置評。

中國本身被多個西方國家指控設立大量禁閉營，據聯合國專家和人權組織估計，單在新疆便扣押超過100萬維吾爾人和其他少數民族穆斯林。

澳洲在2018年成為首個公開禁止中國華為建設5G網絡的國家，中澳關係自此變得緊張。澳洲去年又呼籲調查武漢肺炎病毒的源頭，更令兩國關係惡化。

路透社

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