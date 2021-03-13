美國路易斯安那州法庭文件顯示，去年有州警察毆打一名黑人後，在同袍通訊群組中笑談事件，指該男子「會長期發惡夢」、「明天肯定會周身痠痛」，又指「很開心我們可教育這名年輕人」。

當局指29歲黑人哈里斯（Antonio Harris）去年5月因違返交通規例，被30歲警員布朗（Jacob Brown）截停後，以時速240公里開車逃走，警方追捕47公里後拘捕哈里斯。內部調查發現，即使哈里斯已「立即投降」仍被警員毆打，「臉部朝下大字型伏在地上」。

首名到場的28歲警員德莫斯膝撞和掌摑他，之後關掉隨身鏡頭。26歲警員哈珀數度揮拳打向哈里斯頭部，並用閃燈照向他威脅要「懲罰」他，布朗當時正扯着他的頭髮。

涉事警寫假報告訛稱受害人反抗

調查報告指「哈里斯當時完全沒有拒捕」，惟州警察撰寫「完全虛假」的報告，訛稱哈里斯反抗和繼續逃走，又試圖隱瞞有隨身鏡頭拍攝的影片。他們在事後談及毆打和取笑哈里斯的14條短訊中，曾用「lol」和「haha」等表達笑聲的用語。布朗已被起訴，上周三辭職，德莫斯和哈珀正休假。

美聯社

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