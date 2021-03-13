南韓政壇爆出炒賣土地醜聞，國有土地住宅公社（LH）多名職員被揭利用內幕消息謀取暴利，總統文在寅舅仔也被指牽涉其中，執政的共同民主黨亦有6名議員捲入事件。隨外界壓力和批評聲音日增，國土交通部長決定辭職，土地住宅公社至少兩名職員更輕生。

土地住宅公社早前被揭多名職員涉嫌利用內幕消息，借親朋戚友名義收購當局有意徵購以興建住宅的土地，從而獲得政府巨額賠償金。醜聞被揭後引來譁然，共同民主黨日前提議就這宗醜聞對300名國會議員進行全體調查。

不少執政黨議員被揭有份炒賣獲利，南韓傳媒《東亞日報》報道，京畿道富川市選區的徐暎錫議員在2015年收購了富川市內一幅地皮及鄰近兩座生活設施，作價2.42億韓圜（約165萬港元），去年獲政府收購的成交金額約為3.6億韓圜（約245萬港元）。徐暎錫接受記者查問時，聲稱當時買地並非為了投機。

共同民主黨議員金柱榮的父親在2019年收購了一片林地，有人發現這片土地背後由數十人共同擁有，質疑日後將瓜分當局的收購賠償金。楊香子、楊伊元榮、金京萬、尹才鉀等議員的家人也被揭在首爾區持有土地，捲入醜聞的執政黨議員至少有6人。

舅仔多次買中政府將收購的土地

文在寅妻子金正淑弟弟被南韓《朝鮮日報》揭發，他多次收購的土地後來均被當局徵收興建住宅。其中一片以11億韓圜（約748萬港元）收購，2010被收購時獲賠償58億韓圜（約3,944萬港元），淨賺47億韓圜（約3,196萬港元）。

他收購的土地大多是農地，屬於限制開發區域，在野黨認為他明顯是收到消息而買地，但他卻表示自己只是從事樹苗銷售業，「不是個投機者」。

國土部長辭職

事件持續發酵，土地住宅公社全羅北道總經理周五自殺，留下的遺書表示自己做了不該做的事，深感痛苦並向國民致歉。公社另外一名職員周六早上亦自盡，韓聯社報道他較早前曾告知家人想尋死。

南韓青瓦台周五透露，國土交通部長卞彰欽已引咎向文在寅辭職，據指文在寅已經接受其請辭。

韓聯社/南韓《中央日報》/《東亞日報》/《朝鮮日報》

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