巴西的武漢肺炎疫情遲遲未受控，周五新增逾8.4萬宗確診後，累計確診病例增至1,136萬宗，超越印度，成成全球第二多確診的國家，僅次於美國。巴西專家同日公佈，在國內再發現多一種新的變種病毒，不但傳染力更強，疫苗對新變種的效力亦可能減弱。

踏入3月以來，巴西每天新增確診病例從接近4萬宗，逐步攀升，至過去一周徘徊於6萬多至8萬多宗之間，並於周五超越印度，成為全球第二多確診的國家。而巴西的每天死亡病例，亦從周二起徘徊在約2,000宗左右。

新變種的研究由巴西國家科學運算實驗室與四間大學共同進行，分析了去年12月1日至今年2月15日之間，來自巴西5州39個城鎮武肺患者的195個基因組，發現病毒新變種，跟之前在亞馬遜州馬瑙斯地區發現的P.1變種，和在里約熱內盧等地流行的P.2變種都不同。

研究項目的病毒學家斯皮爾基表示，有充分證據顯示新變種的傳染性很強，但對擁有抗體人士的影響仍需進一步研究。而現有疫苗對新變種仍然有效，但效力可能減弱。

實驗室人員瓦斯康塞洛斯則表示，由於武肺在巴西迅速傳播，病毒變種屬意料中事，必須儘快控制疫情，以減少病毒變種機會。

巴西據報已有超過950萬人接種了武肺疫苗，但疫情近日仍然每況愈下，衞生部周五報告單日新增2,216人死亡，是連續3天錄得超過2,000宗死亡病例，也是自去年世衞宣布大流行以來最嚴重；新增確診病例同日也達85,663宗，屬單日第二高。

新華社

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