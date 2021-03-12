一間與中國有關連的公司，取得西澳洲一個偏僻小島的採礦權，而該島毗連一個軍事訓練地區，惹起聯邦政府內部關注。

在去年10月，一間以香港為總部、在西澳洲蘇比亞科(Subiaco)註冊的公司鸚鵡島採礦有限公司(Cockatoo Island Mining Pty Ltd)，宣佈取得鸚鵡島一個廢棄鐵礦的經營權，牌照有效期直至2032年。根據澳洲證券及投資委員會的文件，該公司6名董事中，有3人是在中國出生，他們目前分別居於澳洲、印度、香港和中國，其中一人的登記住址，是國營山西省太原鋼鐵集團(Taiyuan Iron and Steel Group)的員工宿舍。

鸚鵡島距離珀斯(Perth)約2000公里，是金伯利地區(Kimberley region)西北群島之一，面積只有31平方公里，島上有一條飛機升降跑道，1950至1980年代曾被礦業公司BHP租用開採鐵礦，之後澳洲商人龐雅倫(Alan Bond)利用礦村的基建把小島發展為4星級旅遊度假村，島上曾有標誌牌寫著「歡迎來到世界上最罕為人知的度假天堂」。在龐雅倫破產後，珀斯一間公司繼續在島上採礦，直至公司在2015年倒閉。

鸚鵡島毗連揚皮桑德(Yampi Sound)防衛訓練區，亦很接近澳洲西北的戰略性離岸天然氣田，因此這份採礦合約引起聯邦政府內部關注，擔心是達爾文港(Darwin Port)租予中國國營公司爭議事件的翻版。

澳洲國防部向澳洲廣播公司證實，該軍事訓練區過去12個月，曾有19日被軍方監控及特種部隊用作訓練基地。澳洲財長費頓伯格(Josh Frydenberg)去年為外國投資引入新國家安全測試規則，但有關改變到今年1月1日才生效。而澳洲總理莫里森(Scott Morrison)去年亦通過新外交法例，容許聯邦政府以違反國家安全為理由，終止州與地方政府與外資簽訂的投資協議。

鸚鵡島採礦公司的董事曾表示，島上蘊藏優質鐵礦，他們希望在島上「建立世界級及有承擔的礦場」。

News.com.au

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！