歐盟發表香港年度報告，指香港過去一年的政治惡化，令人震驚，「港區國安法」對港人行使權利及自由產生寒蟬效應。

歐盟外交和安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）在報告中指出，2020年目睹香港出現令人震驚的政治惡化，北京在港強推的「港區國安法」被用來鎮壓民主力量、扼殺異議和多元化。

他說，過去的一年中，香港的高度自治、民主原則以及中國曾承諾在2047年前維持基本自由遭到嚴重侵蝕，這令人質疑中國是否願意依「一國兩制」原則和「香港基本法」履行對香港人民的國際義務和承諾。報告提到「港區國安法」對港人產生寒蟬效應，並且是鎮壓反對派的核心工具，藉此逮捕許多民主運動人士，而傳媒及學術界等自我審查的趨勢正在加速。歐盟質疑這條具境外效力的國家安全法律，恐會影響歐盟公民和歐洲企業的利益。

除歐盟外，歐洲議會近年也多次為香港發聲，今年1月通過決議案，敦促歐盟國家根據歐盟人權全球制裁制度，考慮對侵害人權的香港與中國人士，包括香港行政長官林鄭月娥實行針對性的制裁。此外，歐洲議會在決議案中也對歐盟與中國去年12月底完成「中歐全面投資協定」談判的政治結論表示遺憾，認為未反映出議會要求利用投資談判作為維持香港高度自治的槓桿工具。

中央社

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