英國哈里王子及妻子梅根的專訪播出後，英國名嘴摩根（Piers Morgan）表明不認同並連環炮轟梅根，遭大舉投訴後辭職。梅根未肯罷休，向英國通訊管理局（Ofcom）作正式投訴。不過，英國人對於哈里夫婦的觀感也越來越差，根據最新調查顯示，二人的支持度創下新低。

據報梅根強調未為摩根言論感不快

摩根早前於ITV電視台節目「英國早晨」連番批評梅根，惹來不少針對他的投訴，ITV指經過跟摩根開會討論後，後者決定辭職，但拒絕道歉。梅根在摩根決定離開ITV前，曾向ITV高層提出正式投訴。

英國通訊管理局（Ofcom）的發言人證實收到的4.1萬宗對摩根的投訴中，其中一宗是來自梅根本人。有內部人士透露，梅根在投訴中提出，雖然摩根認為她謊話連篇，但她本人沒有對此感到不高興，只是擔心摩根言論會負面影響一些正努力克服心理問題的人。

摩根公開信感謝支持者 擔心「取消文化」

在收到大量投訴的同時，摩根亦獲得不少支持者力撐。他於Instagram發佈一封自己親筆寫的公開信，向支持者致謝。他形容雖然不感到自己受害或被「取消」，但現在確因一己言論及不道歉，成為了「取消文化」最新受害者。「取消文化」是指每當有人言論政治不正確或不合大眾意見，便會面臨輿論大舉抵制，從而令該人生計甚至生存空間「被取消」。

他進一步指，「取消文化」正在滲透英國，堅信捍衞言論自由及直抒己見是他職業生涯最重要的議題，亦是英國社會最重要的問題，因此會繼續捍衞這個價值，同時他對好友莎朗（Sharon Osbourne）因支持他而受批評感到不值。

哈里夫婦支持度創新低

根據YouGov在3月10日至11日進行一項調查，45%英國民眾對哈里持正面看法，少於持負面態度的48%。其支持度淨值為負3，比3月2日的同樣調查大跌15點。對梅根的負面看法更為明顯，僅30%人支持她，多達60%人對她持負面看法，淨值為負27，較上周的負14進一步惡化。

雖然皇室被梅根攻擊存在種族歧視，但英國民眾對女皇的支持仍相當堅定，高達八成人表示喜歡女皇，只得14%人不喜歡；威廉王子夫婦也相當受歡迎，有4分3人給予他們好評。

英國《每日郵報》/《每日電訊報》/愛爾蘭新聞網BreakingNews

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