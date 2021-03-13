越來越多證據指控中國政府種族滅絕新疆維吾爾族人，有人權組織除了杯葛明年北京冬季奧運，更表明自從去年10月，經已向國際奧委會（IOC）講解中國打壓人權，但未獲對方理會。國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）周五表示，國際奧委會並非「超級世界政權」，不能解決北京冬奧的政治議題，呼籲不要抵制北京冬奧，認為這只會懲罰運動員。

國際奧委會被批評迴避問題

多個要求杯葛2022年北京冬奧的團體周五表示，早在去年10月與IOC會面時，已經就新疆維吾爾人、以及香港和西藏面對的人權侵害提出詳細見解，但感覺到IOC「完全不予理會我們的經歷和傷害」。

世界維吾爾代表大會倡議主管茱莫泰（Zumretay Arkin）表示︰「一旦面對中國議題，他們（IOC）就用政治中立來迴避問題。他們只是重覆告訴我們，IOC使命是建立一個更好的世界，完全沒有種族、宗教、性別和性傾向歧視的世界。但對我們而言，更好的世界是代表自由和民主的世界，沒有「再教育營」、沒有強迫勞動、沒有文化和宗教壓迫，更好的世界是無種族滅絕的世界。」

流亡海外的香港前學民思潮成員許穎婷亦表示遇到類似經歷，「我談到香港短短一年就有超過1萬人被捕，以及中國違反國際人權義務。然後我問國際奧委會，怎麼能夠合理化在發生種族滅絕和謀殺的國家舉行奧運，對方僅回答『這是一個複雜的世界』」。

巴赫︰抵制徒然懲罰運動員

可能參加北京冬奧的美國高山滑雪選手施芙蓮（Mikaela Shiffrin）本月稍早表示，在部分奧運主辦國的侵犯人權「合理證明」，使運動員在道德與工作之間作選擇。

周三連任IOC主席的巴赫周五重申，IOC是政治中立，會在國際奧委會職權範圍內認真看待人權議題，包括與奧運相關的人權、勞工權益等，都涵蓋在與主辦城市簽署的合約裏。IOC亦密切關注供應鏈、勞工權益及新聞自由等議題。不過，巴赫也稱：「我們不是超級世界政權能夠解決或處理連聯合國安理會、G7和G20都沒有答案的議題。」

1980年莫斯科奧運因蘇聯入侵阿富汗而遭抵制，巴赫以此為例，表示蘇聯到1989年才撤軍，證明抵制奧運實際上沒有用，「只懲罰各國的運動員，並導致（1984 年）洛杉磯奧運也受到報復性杯葛」。他又稱「大家必須從歷史學到教訓，抵制奧運從未達成任何目的」，抵制奧運，受苦的只是運動員。

路透社／英國《衞報》／中央社

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