（北美通訊） 美國聯邦通信委員會（FCC）周五宣佈，把華為、中興、海能達、海康威視、浙江大華共五間中國通訊設備生產商，列入黑名單，指它們生產的通訊器材以及提供的服務，會對美國國家及個人安全，構成威脅。

去年3月，《安全可信通信網絡法》（Secure and Trusted Communications Networks Act）獲時任美國總統特朗普簽署，正式生效， 就禁止使用聯邦資金、採購有危害美國國家安全風險的通訊器材和服務，制定相關程序和指引。

FCC轄下的公共安全與國土安全局（Public Safety and Homeland Security Bureau）根據上述法案，就危害美國國家和個人安全的通訊器材和服務，制定清單。FCC周五公佈有關清單，一共有五間公司上榜，全部均是中國公司，它們分別是華為、中興、海能達、海康威視，以及浙江大華。

名單把華為、中興及其子公司生產的所有通訊器材及服務，裁定對美國構成國家安全風險。至於海能達、海康威視、浙江大華及其子公司生產的通訊和監控器材，清單表示在用於公共安全、政府設施保安、監控關鍵基建，以及其他國家安全用途時，會構成風險。

FCC署理主席羅森沃塞爾（Jessica Rosenworcel）表示，今次公佈的名單是重建公眾對通訊網絡信心的一大步，「美國人前所未有地依賴我們的網絡，去進行工作、上學、獲得醫療服務，我們必須確保我們的通訊網絡安全可靠。這份名單將提供有意義的指引，確保我們興建下一代網絡時，不會重犯過去的錯誤，使用危害美國國家或個人安全的設備與服務。」

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