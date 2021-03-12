【供過於求】

在全球各地亟待疫苗供貨推行接種計劃之際，美國政府被揭發正囤積數千萬劑當局尚未許可使用的牛津/阿斯利康疫苗，拒絕捐出或轉讓予有需要國家，有「生人霸死地」之嫌。有學者更認為華府正錯失推動疫苗外交機會，任由中國和俄羅斯在非洲等地延伸影響力。

美媒引述官員報道，阿斯利康在俄亥俄州西徹斯特的設施正存放着約3,000萬劑已裝入瓶的疫苗，外判商Emergent BioSolutions也在馬里蘭州巴爾的摩生產了數千萬劑未入樽疫苗，只是這款疫苗未獲食品藥物管理局（FDA）發出的緊急許可，未能參與當地接種計劃。

眼見大量疫苗無用武之地，阿斯利康表示曾要求拜登政府先借出這些疫苗予被大削供貨的歐盟，其他國家請求過華府捐出疫苗，官員也曾商討過將存貨轉讓予巴西、英國和歐盟，但即使阿斯利康承諾會設法填補原定給美國的供貨，白宮至今仍然拒絕。有歐盟官員也透露，美國已表明短期內都不會出口阿斯利康疫苗。

疑卸責藥廠 隨時變質浪費

白宮新聞秘書普薩基被問及相關問題時，表示疫苗生產商有權自由出口在美生產的產品，疑將責任推卸給藥廠。惟實情是，美國的阿斯利康疫苗在《國防生產法》下生產，必須得到拜登同意才可出口，顯示很可能是華府刻意囤積這批貨，確保疫苗供應量穩定。更令人憂慮的是，這款疫苗只能冷藏半年，拖延下去可能會變質，造成浪費。

美國目前堆存了大量阿斯利康疫苗，相信與去年特朗普政府對這款產品寄予厚望有關。當時政府撥出12億美元（93.6億港元）資助其研發工作，並預訂了3億劑成品，只是阿斯利康在試驗期間與美國當局出現溝通問題，拖慢了在美國的臨床測試，磨蹭至今仍未獲FDA批准使用。但到現在，美國坐擁效力逾九成的輝瑞和莫德納疫苗，又有只須一針和容易運送的強生疫苗，加上專家相信阿斯利康疫苗效力比不上以上三者，因此已未必急需阿斯利康的產品。

非洲仍屬疫苗外交主戰場

華府有餘力都不願助人，令一眾專家擔心美國正錯失挽回全球影響力的機會。策略及國際研究所全球衞生政策中心主席莫里森（J. Stephen Morrison）表示，中國和俄羅斯正推進疫苗外交，贏得很多朋友和延伸影響力，警告拜登不要低估軟實力輸給獨裁國家的風險。杜克大學全球健康創新中心主任烏達庫瑪（Krishna Udayakumar）也擔心美國正失去展示全球領導地位的機會，認為美國應在不太削弱本土供貨的情況下捐出更多疫苗。

疫苗外交的主戰場無疑在最落後的非洲。雖然中國和俄羅斯很早階段已宣佈會以疫苗大力援助當地的「兄弟」，但有統計指中國至今只送了315萬劑，少於總出口4%，俄羅斯更只有約10萬劑，顯示美國仍有不少空間在這片大陸與中俄較勁。

美國《紐約時報》/《華爾街日報》/路透社