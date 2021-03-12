美國密歇根州一名男子因租車公司未能及時提供證據，導致他坐了5年冤獄。雖然租車公司後來補交證據，助他洗脫謀殺罪名，但該男仍決定控告租車公司討回公道。

現年47歲的奧爾福德（Herbert Alford）2011年捲入一宗發生在密歇根州蘭辛（Lansing）的謀殺案，他被指槍殺了亞當斯（Michael Adams），於2016年因為二級謀殺被判入獄。奧爾福德供稱命案發生時正於離蘭辛20分鐘車程的機場租車，根本不可能牽涉其中。

換言之當時他在租車公司Hertz的收據，可證明他是清白，可是當奧爾福德的律師團隊在2015年要求Hertz提供證據時，該公司卻沒有及時提供，結果奧爾福德被判入獄。

2018年才提供證據 對事件感悲痛

Hertz終於在2018年提供證據，奧爾福德的代表律師去年成功為他洗脫罪名。Hertz表示對事件深感悲痛，發言人盧斯特（Lauren Luster）指：「雖然在2015年提出時，我們未能找到2011的租車紀錄，但我們一直有努力嘗試，隨着近年數據搜尋的進步，我們終於找回紀錄並立即提供。」

然而奧爾福德仍決定控告Hertz，要求作經濟補償，其代表律師懷特（Jamie White）直言：「毫無疑問如果他們出示了這些文件，（奧爾福德）便可避過入獄。」

不過奧爾福德索償的審訊速度將非常緩慢，因為Hertz受武漢肺炎疫情打擊，去年申請了破產重組。

美國廣播公司

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