歐盟委員會下周三將討論推出電子「綠色通行證」（green pass），讓已接種疫苗人士及病毒測試呈陰性者可出國旅遊。歐盟內政專員祖安遜(Ylva Johansson)說，通行證可能只涵蓋接種了歐盟核准疫苗的人士。

她說：「我們希望推出的電子證書，將列明你的病毒檢測呈陰性、或證明你體內已有抗體、或你已接種歐洲藥物管理局(EMA)核准的疫苗。」EMA目前核准的疫苗有4種：輝瑞/BioNTech疫苗、Moderna疫苗、阿斯利康疫苗和強生疫苗。EMA目前正檢視俄羅斯Sputnik V疫苗和美國Novavax/Curevac疫苗的安全和有效性數據，決定是否納入批准使用名單。雖然歐盟成員國匈牙利的總理奧爾班（Viktor Orban）表示已接種中國國藥疫苗，但EMA目前並未審視中國疫苗的數據。

歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)表示希望電子「綠色通行證」可讓歐盟居民安全地來往歐盟及海外地方，無論是工作或旅遊。

法新社

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