土耳其近年在外交上漸被孤立，力求與一眾中東冤家重建關係。土耳其周五表示已跟埃及進行2013年以來首次外交接觸，並希望兩國有進一步合作，如果兩個區內主要勢力如成功破冰，將對中東各熱點形勢引起反響。

土耳其和埃及本屬傳統盟友，但埃及總統塞西（Abdel Fatah al-Sisi）2013年領導軍方推翻民選總統穆爾西，而土耳其總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）力撐來自穆斯林兄弟會的穆爾西，令兩國交惡，同年11月兩國互逐大使，將外交關係降級。兩國其後在敍利亞北部、利比亞內戰和東地中海海上邊界等問題都站在對立面。

但隨著土耳其面臨歐盟制裁，美國總統拜登上台後對土耳其態度又比前任特朗普強硬下，過去多次公開以「叛徒總統」形容塞西的埃爾多安近期甚少提及對方，並頻向他近年得罪的各方伸出橄欖枝。

土耳其外長恰武什奧盧早前已放風，指有意跟埃及談判新的東地中海海事協議，他周五進一步表示，「我們已跟埃及在情報和外交部層次接觸...外交層面的接觸已開始」。

埃爾多安隨後更暗示，他希望這些接觸為他日後跟塞西會談打下基礎：「我們希望延續並大幅加強進程，在情報、外交和政治接觸取得成果後，我們將提升至更高級的層次。」

路透社引述埃及情報消息人士指，埃及一名保安官員周四收到土耳其一名情報官員來電，對方表達土方希望在開羅開會，商討經濟、政治和外交合作。該埃及官員歡迎來電並承諾盡快回覆，之後兩國的保安官員展開非正式接觸，討論雙方的溝通渠道，但沒有談及海上邊界問題。

埃及否認恢復高層次會談

不過埃及一名官員向國營中東通訊社潑冷水，否認跟土耳其恢復高層次會談，並指兩國已一直維持代辦級關係，「埃及和土耳其關係升級，需要考慮主導兩國關係的法律和外交框架，基礎是尊重主權原則，以及阿拉伯的國家安全要求」。

土耳其國際關係專家巴哲指，埃爾多安企圖突破國際孤立：「對土耳其日益反感的板塊越來越大，土耳其不能這樣下去，以色列、埃及、沙地阿拉伯、阿聯酋，太多了。」

法新社/路透社

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