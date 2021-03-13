美國黑人弗洛伊德（George Floyd）去年5月被警員跪頸致死，明尼阿波利斯（Minneapolis）市政府跟弗洛伊德家人在周五達成和解，作出2,700萬美元（約2.1億港元）賠償，成為美國史上涉及死亡的民權事件中最大和解金額。而跪頸的前警員喬文（Derek Chauvin）被加控3級謀殺罪名，他繼續否認指控，審訊進入遴選陪審團的階段，料不會遲於3月29日開庭審訊。

弗洛伊德被警員跪頸致死後，其家人去年7月向明尼蘇達州聯邦地區法院入稟控告4名涉案警察，同時向明尼阿波利斯市政府提出民事訴訟，指當局放任警員行使過份武力、種族歧視，以及存在犯錯卻不用受罰的情況。

市議會經開會討論後，一致通過這個達2,700萬美元和解方案，是美國史上牽涉死亡的最高金額民事和解。當中有50萬美元將會供該市南部社區使用，亦即弗洛伊德被跪頸致死的案發現場。

弗洛伊德的代表律師克魯普（Ben Crump）為市政府同意和解感到欣喜，他說：「這將是一段漫長的正義之旅，這只是通往正義的其中一步，這反映弗洛伊德應該獲得的待遇，要遠比2020年5月25日（命案日子）所看到的更好，弗洛伊德命貴，黑人命貴。」

涉案前警員被加控3級謀殺 最遲3月底開審

跪頸的前警員喬文周四被加控3級謀殺，連同之前被控的2級非蓄意殺人和2級誤殺，合共面臨3罪指控，他否認全部控罪。去年5月案發後，喬文起初被控3級謀殺，同年10月遭法官卡希爾（Peter Cahil）駁回，認為該罪名不適合用於這宗案件。州上訴庭上周下令卡希爾重新考慮批准有關指控。

有關審訊現在進入遴選陪審團的階段，至今選出7名陪審員。按照法官卡希爾的計劃，他預留了三周時間來完成整個遴選，不會遲於3月29日開庭陳詞。其餘3名涉案警員的案件則於今年8月展開。

然而遴選的過程並不順暢，一名女子表明自己因為已看過弗洛伊德被跪頸的片段，以及緊貼和仔細閱讀了有關的新聞報道，因此她對於喬文已有「一定程度負面」看法，認為跪頸時間的確過長，被辯方律師反對擔任陪審員。

美聯社/中新社

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