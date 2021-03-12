聯合國獨立人權專家表示，緬甸持續一個多月的反政變示威，已有最少70人被軍警殺害，人道罪行亦急增。英國外交部稱，緬甸軍方接管和暴力水平上升，政治緊張局勢和動盪，敦促當地公民離開。

中緬油氣管成洩憤目標

聯合國人權理事會前日聽取獨立人權專家兼緬甸問題特別報告員安德魯斯滙報，安德魯斯稱，據可靠報告顯示，自上月1日軍事政變至本周三，緬甸有至少2,000人被捕，70人被軍警殺害。他稱軍政府犯下謀殺及施虐等反人道罪行，形容緬甸正由違法的殺人政權操控，認為聯合國安理會周三關注緬甸局勢、譴責暴力及支持緬甸民主過渡的聲明完全不足夠，促請對軍政府領導人和軍方擁有的緬甸石油天然氣公司實施多邊制裁。

南韓外交部昨稱，南韓將暫停與緬甸的國防交流，禁止武器或其他戰略物品出口，並重新考慮對緬甸的發展援助。英國外交部亦呼籲身在當地的公民盡快離開緬甸。

緬甸民眾反政變示威浪潮持續，曾獲中國讚為互利合作象徵的中緬油氣管道，成為他們洩憤目標之一，認為北京一直支持政變奪權的緬甸軍政府，第二大城市曼德勒的示威者高呼「中國企業，滾！」口號。中國官員據報上月底曾要求緬軍加強保護油氣管道，並提供沿線地區少數族裔武裝團體情報。

另一方面，緬甸法院延長被捕五名記者的審前拘留，包括美聯社攝影記者登佐，下次聆訊為本月24日。他被捕後一直未能見律師和家人，視像聆訊歷時僅10分鐘，律師指登佐看起來健康，家人則指他清減不少。軍政府前日指控原國務資政昂山素姬收受非法款項及黃金，意味將面臨更嚴苛刑期。其律師稱「指控是最可笑的笑話，她可能有其他缺點，但不會無道德原則」。

路透社/美聯社