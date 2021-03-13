中俄等在人權理事會批西方侵犯人權

聯合國人權理事會周五舉行第46次會議，由白羅斯代表中國、伊朗、布隆迪、北韓、尼加拉瓜、俄羅斯、敘利亞、斯里蘭卡、委內瑞拉等多個素來被質疑人權欠佳的國家，聯合批評西方國家侵犯人權及雙重標準，並譴責西方濫用人權理事會平台。

在白羅斯擔任代表的發言中，指摘英國和歐盟國家存在系統性的侵犯人權行為，包括仇恨言論、美化納粹主義、種族歧視，以及侵犯移民、難民和土著等少數群體的權利，並對示威者過度使用武力等。

發言提到，英、德、法、荷等國警察在疫情其間使用水炮，攻擊正當行使權利的民眾，未保護好長者等弱勢群體，導致很多人喪命。發言更要求聯合國人權事務高級專員辦事處，加強監督這些國家違反人權的問題。

約翰遜妹妹捲入皇室專訪風波

英國哈里王子及夫人梅根接受美國名嘴奧花雲費的專訪日前播出，談及英國小報負面報道及種族歧視。美國哥倫比亞廣播公司（CBS）近日引用英國《每日郵報》網站的數段字句，指摘英國傳媒「公然種族歧視」，但有關字句並非報道標題，而是出自英國首相約翰遜妹妹雷切爾（Rachel Johnson）在2016年的專欄。

CBS展示的字句是：「豐富而獨特的DNA，梅根母親是一名來自貧窮家庭的非裔美國女性。」CBS記者形容：「毫無疑問梅根已被英國小報詆毀，它們的報道公然種族歧視。」

然而，有關字句是出自雷切爾的一則專欄，而且實際上是讚揚梅根。但雷切爾也承認當中有可能用詞不當，她本想將之形成跟哈里的強烈對比，「但事情發展未如理想，我在此向哈里表示歉意」。

印尼恢復擊沉非法外籍漁船

印尼海洋暨漁業部宣佈，北部納土納群島（Natuna islands）巴淡島（Batam）地檢署日前在拉查海域，把8艘越南籍漁船及2艘馬來西亞籍漁船打沉，希望阻嚇非法捕魚活動。

印尼前海洋暨漁業部長蘇西（Susi Pudjiastuti）任內以炸沉外籍漁船的方式，嚴打非法捕魚，但措施一度被接任的艾迪（Edhy Prabowo）暫停。印尼當局如今宣佈恢復有關打擊措施，並指這是按照法院的判決執行。

報道指，當局過往的做法是把船在海上炸沉，如今則是在船身打洞，再用壓艙物把船沉入海底，目的是減少破壞海洋環境。

英國《每日郵報》／新華社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！