英國一名33歲女子月初步行回家期間突然神秘失蹤，其後發現被殺，引起坊間對女性人身安全的討論。左翼綠黨的國會上議院議員瓊斯（Jenny Jones）提出離奇建議，竟然認為要對所有男性每晚6時後實施宵禁，藉此讓夜歸女性感覺更安全。

瓊斯在日前一場議會辯論上發言：「在有任何合適機會提出法案，我可能會提出一項修正案，規定在下午6時以後對男性實施宵禁，我感到這會令女性更安全，減少各種歧視。」

建議廣受批評 辯稱希望引發討論

這項離奇建議掀起網上熱烈討論，並令「#CurfewForMen」一度成為Twitter熱門標籤。網民普遍反對這項狂想，直指要讓所有男性宵禁根本不可行。脫歐黨前領袖法拉奇（Nigel Farage）直斥是發瘋；大律師基利（Tim Kiely）則指，瓊斯是公然要求剝削男性權利。

面對各方責難，瓊斯也迅速改口，聲稱有關建議只是希望引發討論，因為男性並不明白女性所承受的壓力，又重申這並非一項嚴謹的建議，而且亦僅是她的個人意見，跟所屬政黨無關。

觸發瓊斯今次建議的案件，是發生於3月3日，33歲女子埃弗拉德（Sarah Everard）從朋友在倫敦南部的住所步行回家，途中失蹤，她的屍體多日後被發現，一名男性警員因涉嫌殺死埃弗拉德被捕。

英國《倫敦標準晚報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！