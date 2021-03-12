美國共和黨多名國會議員警告，中國正在利用姊妹城市（sister cities）在美國從事間諜活動及滲透發揮影響力，要求立法審查了這種夥伴關係，推動設立《姊妹城市透明法》（Sister City Transparency Act），監察美國姊妹城市與中國的夥伴關係。

推動立法的共和黨議員包括田納西州參議員布萊克本（Marsha Blackburn）、北達科他州的克拉默（Kevin Cramer）、密蘇里州的霍利（Josh Hawley），堪薩斯州的馬歇爾（Roger Marshall）和佛羅里達州的魯比奧（Marco Rubio）。他們希望設立《姊妹城市透明法》，容許美國政府問責署（Government Accountability Office，GAO）調查美國姊妹城市與中國的夥伴關係。德州眾議員羅伊（Chip Roy）亦在眾議院提出類似法案。

姊妹城市與中國有157個 僅次墨西哥日本

所謂「姊妹城市」是指兩個國家達成官方正式協議後，兩國國內城市建立夥伴關係。根據2019年最新數據，美國與138個國家的1,800個城市成為「姊妹城市」，當中美國157個城市與中國有夥伴關係，是第3多的國家，僅次於168個姊妹城市的墨西哥和162個的日本。而美中的姊妹城市包括阿肯色州小石城（Little Rock）與長春、艾奧瓦州迪比克（Dubuque）與邯鄲、華盛頓特區與北京等。

布萊克本在聲明指，姊妹城市「類似孔子學院」或中共與美國公共教育機構的夥伴關係，中共利用這個策略作為在美國社會立足的戰略夥伴關係，是北京為了滲透美國文化以實現經濟目的的另一個工具。

姊妹城市協議欠透明度 令美國易受威脅

他批評姊妹城市的關係及「協議、活動和員工」缺乏透明度，「可能使美國社區容易受到外國間諜活動和意識形態威脅的影響...（中國共產黨）隱藏在軟外交和互惠互利的面紗下，直到其外國夥伴表現出政治上不一致」。

布萊克本和魯比奧去年11月已曾提出該法案，要求「監察美國城市與姊妹城市的夥伴關係，減低外國間諜活動和經濟脅迫的風險」，同時會評估「外國城市如何利用姐妹城市的夥伴關係開展惡意活動」，並審查如何最有效推行姊妹城市的夥伴關係，並確保透明度。

美國霍士新聞

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