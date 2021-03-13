中國第十三屆全國人大第四次會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，將使香港民主大幅倒退、普選無期。英國外相藍韜文周六在Twitter推文表示，英方目前視北京正處於「持續不遵守」（ongoing non-compliance ）《中英聯合聲明》狀態。

藍韜文在推文中表示，全國人大會議通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，限制參加香港選舉門檻，明顯進一步違反聯合聲明，同時騷擾及扼殺所有批評中國政策的異見聲音，是不足9個月以來第三次違反聯合聲明。

藍韜文指出中國當局接連採取行動，因此英國視北京正處於持續不遵守聯合聲明狀態，進一步違背承諾。他強調英國會繼續支持港人，強調中國必須遵守法律義務，並尊重香港的基本權利和自由。

中國第十三屆全國人大第四次會議周四通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》後，藍韜文隨即發表聲明，形容《草案》是北京扼殺香港民主辯論空間的最新行徑，批評中方違反對港承諾，進一步打擊外界對中國履行國際義務和法律責任的信心。

《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》列明選委會由五個界別組成，分別是工商、金融界，專業界，基層、勞工和宗教等界，立法會議員、地區組織代表等界，港區全國人大代表、全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界，合共為1,500人。

立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。至於行政長官選舉，候選人要獲得選舉委員會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。行政長官仍用選委會成員選出，而且要取得過半才能當選。

英國外交部/《蘋果》資料室

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