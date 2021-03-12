美國洛杉磯一名狠父為了騙取意外保險賠償，不惜駕車衝入海中，導致他的兩名患有嚴重自閉症的兒子被困車內溺斃，令他最後獲得超過26萬美元（202萬港元）保險賠償。法院周四判他郵件及電匯欺詐、盜竊身份和洗錢罪成判囚212年，法官形容45歲的被告是「一個貪婪而殘暴的殺手」。

埃及公民埃米扎恩（Ali Elmezayen）被控於2015年4月9日，駕車載着前妻戴比（Rehab Diab）及兩名患嚴重自閉的兒子：13歲的艾哈桑（Elhassan）和8歲的阿卜杜勒卡里姆（Abdelkarim），在洛杉磯港口一個碼頭刻意駕車墮海。汽車墮海後30秒，埃米扎恩自行從車中游出水面，戴比不懂游泳，她游出車外，幸獲附近一個漁民將浮泡擲向她，令她得以獲救，但她兩個兒子卻被困車內最終溺斃。

檢控官揭露，埃米扎恩在2012年7月至2013年3月期間，為自己和家人向8間不同的保險公司購買了超過300萬美元（2,340萬港元）的人壽和意外保險，他簽了保單後，曾多次致電保險公司，有時更假裝成前妻確定保單是否已生效，又曾詢問如果他的前妻在意外中死亡，保險公司是否會支付保險金。他更曾致電至少兩間保險公司，確認他們不會對購買保單兩年的索償進行調查。案發後他獲得其中兩間保險公司賠償超過26萬美元（202萬港元），而他利用這筆錢在埃及買屋和船。

案件於2019年10月開審，歷時9天後判處埃米扎恩郵件及電匯欺詐、盜竊身份和洗錢罪成，埃米扎恩與戴比還育有一名現年20歲的兒子，事發時因入營而避過一劫，他在庭上指父親視兩位兄弟如「提款機」，地方法院法官沃爾特（John Walter）形容埃米扎恩是「一個貪婪而殘暴的殺手」，他的計劃「邪惡及冷酷無情」。

英國《每日郵報》

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