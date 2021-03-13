緬甸軍方鎮壓示威者採用的手段越見殘暴，數千人周五無視禁令舉行燭光晚會悼念抗爭中死亡的示威者。路透社報道深夜再有2名示威者被警方槍殺，民眾號召今天再次上街抗議。

路透社引述緬甸傳媒DVB消息指，至少2名示威者周六凌晨在仰光塔爾克塔區（Tharketa）被警方槍殺，據悉當時示威者在警局外要求釋放被捕人士。聯合國早前的報告指出，緬甸政變以來至少70名示威者被殺。

周五較早時間，數以千計的民眾無視宵禁令及軍方暴力打壓，在仰光海德蘭區（Hedlan）燃點蠟燭悼念喪命的示威者，亦有人要求立即釋放正被拘禁的昂山素姬。

示威者同時號召民眾今日繼續上街，並紀念33年前被殺的民運學生。當天仰光理工學院學生逢貿（Phone Maw）被殺，結果引起一連串反軍政府示威，這場運動後來被稱為「8888民主運動」，因為在1988年8月8日發起的大型示威觸動軍方暴力鎮壓，估計當時整場運動至少有3,000人被殺。

美嘗試聯繫昂山素姬

昂山素姬在上月被軍方帶走後，外界完全不清楚其囚禁地點，亦沒有直接聯絡渠道，她也只曾在3月1日的一場聽證會露面。昂山素姬正面臨收受60萬美元（468萬港元）非法賄款及黃金等罪名。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）周五表示，一直有嘗試與昂山素姬取得聯繫，「持續詢問她的健康和安全狀況」，亦有關注其他被捕領導人及社運人士。外界對昂山素姬的狀況越來越擔憂，因她2名黨友在被拘留期間離世。

美國官員向路透社表示，將暫緩遣返滯留美國的緬甸公民，他們將獲為期18個月的「臨時保護身份」（Temporary Protected Status，TPS），能留在當地工作，據悉至少1,600名緬甸人在美滯留。

路透社/德新社/中央社/美國財政經頻道CNBC

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