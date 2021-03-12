（北美通訊） 中國富商王健林旗下的萬達集團，大幅減持美國大型連鎖電影院AMC的股份，目前已不再是AMC的最大股東，在AMC董事局的投票權亦由去年中的58.8%，跌至目前的9.8%。

2012年， 萬達集團作價26億元（美元，下同）收購AMC，當時是中國民營企業進行的最大規模海外收購行動。2018年，萬達把價值6億元的AMC可換股債券，售予私募股權公司銀湖（Silver Lake），但依然維持AMC的控制權。

AMC去年6月向美國證券交易委員會（SEC）申報的財務報表顯示，當時萬達仍持有AMC超過5,000萬B股，佔AMC投票權的58.8%。

AMC本周五向SEC提供的最新財務報表顯示，去年12月31日，萬達進一步減持手上的AMC股份，至整體普通股的23.08%，但繼續維持47.37%投票權；到今年2月1日，萬達把手上每股有三票投票權的B股，轉換成每股得一票投票權的Ａ股，之後再作進一步減持。目前萬達持有的AMC股份和投票權，均跌至9.8%。

AMC表示，即使萬達持股大減，憑其手上的9.8%投票權，以及在AMC董事局中的代表人數，依然對AMC的企業管治和事務有顯著影響。

疫情重創電影巿道，AMC一度面臨破產，多次傳出倒閉消息，亦成為沽空機構狙擊對象。不過，AMC今年初受惠於美國散戶「挾淡倉」，其股價由去年兩元低位，暴升至今年1月近20元的高位。AMC其後亦成功籌集資金，得以渡過難關。

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